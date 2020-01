President Oekraïne vindt Iraanse excuses niet genoeg

Zal Iran zijn openstaande rekening met de VS vereffenen?

Het ombrengen van Soleimani leidde deze week vermoedelijk tot 176 dode vliegtuigpassagiers. Ligt meer bloedvergieten op de loer, of kan Soleimani’s dood ook rust in de regio brengen?

‘De Derde Wereldoorlog kan elk moment beginnen’

Trumps aanval op Soleimani zal het begin vormen van een nieuw, wereldwijd conflict, zegt oud-officier Ingo Piepers. ‘Ik ben geen gekke henkie, dit is het resultaat van wetenschappelijke analyse.’

Trump: Navo uitbreiden met landen uit Midden-Oosten

President Trump wil de Navo uitbreiden met landen uit het Midden-Oosten. Dat zei hij afgelopen donderdag. Een dag eerder had Trump de Navo al opgeroepen een grotere rol op zich te nemen in het Midden-Oosten.

Drone-aanval zet schijnwerper op al decennia slepend conflict tussen Iran en VS

Sinds wanneer zijn de VS en Iran elkaar vijandig gezind? En hoe groot is de invloed van Iran in het Midden-Oosten? Zeven vragen over het conflict tussen de VS en Iran.

Vertrek leger VS uit Irak speelt IS in de kaart

Wint IS bij de dood van Soleimani en zijn Iraakse collega Abu Mahdi al Mohandis? Het Amerikaanse leger, ooit door wijlen IS-leider Abu Bakr al Baghdadi omschreven als ‘agenten van de Joden en de kruisvaarders’, had geen mooier cadeau aan de terreurgroep kunnen geven.