President Nederlandsche Bank vreest loon-prijsspiraal en recessie als werkgevers toegeven aan hoge looneisen

Wilde staking van het personeel van VDL Nedcar in Born dat een beter sociaal plan eist. Beeld Arie Kievit

Met die waarschuwing reageerde Klaas Knot, president van De Nederlandsche Bank, zondag in het tv-programma Buitenhof op de sociale onrust in het land. Zondag legden opnieuw arbeiders het werk neer, en werden nieuwe stakingen aangekondigd.

De bonden eisen minimaal 10 procent als compensatie voor de inflatie, maar Knot vindt dat te veel. ‘Ik heb eerder aangegeven dat 6 à 7 procent loonruimte verantwoord is’, zei hij. ‘Als de centrale bank geen hulp krijgt van sociale partners en overheid om de inflatie te beheersen, zal de rente verhoogd moeten worden, waarmee we alle vormen van besteding afremmen.’

Daarmee botst wat moreel en micro-economisch goed te verdedigen is met zijn inschatting van de macro-economische realiteit. Knot denkt dat sterke loonsverhogingen leiden tot nieuwe prijsverhogingen, wat dan opnieuw tot loon- en prijsstijgingen zou leiden. Om dit ‘haasje-over-effect’ met zijn ‘langdurige, hardnekkige inflatie’ te bestrijden zou ‘een veel agressiever monetair beleid’ nodig zijn, ofwel sterkere renteverhogingen, wat een rem op ondernemerschap en economische groei zou zetten.

Het ongenoegen over de ‘graaiflatie’, het feit dat bedrijven miljardenwinsten maken terwijl werknemers er (reëel) op achteruitgaan, deed Knot af als ‘emotie’. Volgens hem was er in 2022 een ‘unieke constellatie van factoren’ die gunstig was voor bedrijven, en krijgen die bedrijven het de komende jaren hoe dan ook lastiger, omdat de vraag naar producten en diensten al aan het afnemen is.

Omslaan huizenmarkt

Dit komt door de geleidelijke renteverhogingen tot dusver (donderdag verhoogden hij en zijn collega’s van de Europese Centrale Bank de rente met een kwart procentpunt tot 3,25 procent). ‘We zien dat het beleid begint te werken. De kredietverlening aan burgers en bedrijven begint moeilijker te worden. We zien dat de huizenmarkt begint om te slaan. Ons beleid werkt met een zekere vertraging, de grootste effecten van wat we tot dusver hebben gedaan, gaan nog komen.’

De stakingen van vorige week, onder meer bij Albert Heijn, breiden zich intussen uit. Zaterdag legden werknemers van een kaasfabriek van FrieslandCampina in het Gelderse Steenderen voor 24 uur het werk neer. Voor maandag en dinsdag zij er stakingen in kaasfabrieken in Borculo en Meppel afgekondigd.

Vanaf zondagavond leggen werknemers van de Mentos-fabriek in Breda van Perfetti Van Melle het werk voor drie dagen neer, heeft vakbond FNV aangekondigd. Zoetwarenbrancheorganisatie VBZ wil met FNV geen afspraken meer maken, want de werkgevers zijn al tot een cao-akkoord gekomen met vakbonden CNV en De Unie. Die nieuwe cao kent een looptijd van twee jaar; de ongeveer 15 duizend medewerkers in de branche krijgen volgens VBZ een loonsverhoging van gemiddeld 10,3 procent.

De vakbonden hebben voor maandag en dinsdag ook een tweedaagse staking aangekondigd bij VDL Nedcar in Born. Bij de autofabriek brak woensdag al een wilde staking uit. Werknemers van de autofabrikant eisen een beter sociaal plan als de fabriek, zoals gevreesd, over twee jaar moet sluiten.

Strijdvaardigheid

De bonden stelden VDL eerder deze week een ultimatum dat zaterdag verliep. Zij eisen dat VDL zo’n 240 miljoen euro reserveert voor het sociaal plan. VDL zou niet verder willen gaan dan het wettelijk minimum van 120 miljoen, plus 17 miljoen extra. ‘De woede van de werknemers is bijzonder groot, de strijdvaardigheid is volop aanwezig’, zei bestuurder Ron Peters van vakbond FNV zaterdag.

Sinds 2014 bouwt Nedcar auto’s voor BMW, voornamelijk Mini’s. In topjaar 2018 rolden 210 duizend auto’s in Born van de band. Maar het contract met BMW eindigt in maart 2024 en een nieuwe opdrachtgever is er nog niet, dus dreigt een massaontslag voor de 3.800 werknemers.

VDL Nedcar hoopte nieuwe klanten binnen te halen, zoals Chinese nieuwkomers, die hier geen verkoopnetwerk hebben. Ook zou Born een mooie springplank kunnen worden voor Amerikaanse bouwers van elektrische auto’s. Chinese klanten hebben zich echter nooit serieus aangediend. Wel vond de bedrijfsleiding twee Amerikaanse autobouwers die in Born wilden gaan produceren: nieuwkomer Canoo, dat een elektrische ruimtewagen heeft ontworpen, en Rivian, een start-up die elektrische pick-ups bouwt. Beide klanten haakten echter af.

Voor komende week zijn ook werkonderbrekingen aangekondigd bij Philips.