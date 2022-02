President Nederlandsche Bank verwacht renteverhogingen; inflatie probleem voor lage inkomens

Klaas Knot, president van De Nederlandsche Bank. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

Dat zei Knot zondag in een interview in het televisieprogramma Buitenhof. Volgens hem zijn de prijsstijgingen, die sinds de jaren tachtig niet zo hoog zijn geweest, ‘buitengewoon zorgelijk’. Knot: ‘Je denkt ogenblikkelijk wat dit betekent voor de koopkracht van de Nederlander met de smalle beurs.’

Het idee dat alle Nederlanders voor de inflatie kunnen worden gecompenseerd, is volgens Knot een illusie. Omdat de geldontwaarding vooral wordt veroorzaakt door de gestegen kosten van (geïmporteerde) energie en goederen die uit het buitenland komen, wordt Nederland collectief armer ten opzichte van het buitenland. Die verarming moet ergens worden gedragen. Als de laagste inkomens worden ontzien, betekent dat dat andere groepen de pijn meer zullen voelen, aldus Knot.

Knot zei te verwachten dat de inflatie nog wel twee jaar op 4 procent zal liggen, en daarna weer zal terugkomen op het gewenste niveau van zo’n 2 procent. Daarbij gaat hij ervan uit dat de energieprijzen op een hoger niveau zullen stabiliseren. Als ze doorstijgen, blijft de inflatie ook hoog. De ‘risico’s zitten aan de bovenkant’, zei Knot.

Europese Centrale Bank haalt voet van gaspedaal

Vorige week besloot de ECB de zogeheten beleidsrente, het tarief waartegen banken bij het instituut kunnen lenen, vooralsnog niet te verhogen. Knot, die tevens een van de bestuursleden is van de ECB, verwacht dat die rente in het vierde kwartaal van dit jaar wel met een kwart procent omhoog zal gaan, om vervolgens stapsgewijs verder te worden opgeschroefd. Op die manier wordt het duurder voor particulieren en bedrijven om geld te lenen, waardoor zij minder zullen besteden en investeren en de economie zal afkoelen.

De ECB is wel al begonnen met een andere manier om geld uit de economie te halen: namelijk door te stoppen met het opkopen van obligaties. Deze ‘voet van het gaspedaal’ werd donderdag door ECB-president Christine Lagarde aangekondigd. Sindsdien is de rente op de kapitaalmarkt, waartegen bedrijven bij banken kunnen lenen, al met een half procent gestegen. Knot zei te verwachten dat ook de hypotheekrente daardoor omhoog zal gaan.

Knot: Nederland is een rentenierseconomie aan het worden

Knot had stevige kritiek op het nieuwe Nederlandse kabinet. Volgens hem was het hoog tijd voor stevige ambities, zoals klimaatbeleid en woningmarktbeleid, maar leidt de gekozen route – miljardenbestedingen – tot verspilling van belastinggeld. Hij ziet meer in aanpassing van het belastingstelsel, en het beprijzen van bijvoorbeeld CO2- en stikstofuitstoot. Ook sloot hij zich aan bij het koor van economen die vinden dat Nederland arbeid te veel en vermogens te weinig belast.

‘Tijdens de coronacrisis zijn de huizen 300 miljard meer waard geworden. Wij zijn een rentenierseconomie aan het worden terwijl we de hardwerkende Nederlander daarvoor laten betalen.’