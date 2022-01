President Mattarella (80) snakt naar rust, maar Italië hoopt dat hij blijft

Zijn eigen gevoelens komen altijd op de tweede plaats bij Sergio Mattarella (80), hier met paus Franciscus. Het landsbelang staat voorop. Beeld Mondadori Portfolio / Getty

Voor het eerst in zeven jaar presidentschap liet de 80-jarige Sergio Mattarella recent een glimp van zijn emoties zien, want nee, hij wil niet langer aanblijven als president van Italië. Zijn tijd in het centrum van de macht zit erop, kies toch alsjeblieft een nieuwe leider.

De Italiaanse president snakt naar een bestaan buiten de politiek. Dat doet hij eigenlijk al zijn hele leven, maar echt lukken deed het hem nooit. Zijn vader was een van de oprichters van de christen-democratische partij, waardoor het thuis altijd over politiek ging, en later werd ook zijn broer voor diezelfde partij gouverneur van Sicilië. Zelf hield Mattarella veel meer van het recht en de wetenschap, maar toen zijn broer in 1980 door de maffia werd vermoord – de eerste keer dat het Italiaanse publiek hem te zien kreeg, was op een foto waarop hij zijn bebloede broer uit een auto trok – besloot hij toch zijn persoonlijke voorkeuren terzijde te schuiven en zijn leven in dienst te stellen van het publieke belang. Voortaan zou hij via de politiek strijden voor een beter Italië.

Hij vocht als politicus voor een maffiavrij Sicilië, was jarenlang parlementariër in Rome en diende onder meer als vicepremier, minister van Onderwijs en minister van Defensie. Pas toen hij in 2011, ver na zijn pensioengerechtigde leeftijd, werd verkozen tot rechter bij het Constitutionele Hof, besloot hij de politiek vaarwel te zeggen en terug te keren naar zijn oude liefde: het recht.

Althans, dat was de bedoeling, want toen hij in 2015 door premier Matteo Renzi naar voren werd geschoven als presidentskandidaat, won hij die verkiezingen opeens. Een journalist die de sober ogende Mattarella na die verkiezingen vroeg of hij wel blij was, kreeg als antwoord: ‘Blij? Daar gaat het niet om.’

Geen gunst voor Renzi

Zijn eigen gevoelens kwamen bij Mattarella altijd op de tweede plaats, ver achter het landsbelang. Dat bleek bijvoorbeeld in 2016, toen premier Renzi, die dacht dat hij naar goed Italiaans gebruik nog een gunst tegoed had van de man die dankzij hem president was, vroeg om vervroegde verkiezingen. Mattarella weigerde echter en stelde in plaats daarvan een zakenkabinet aan. Renzi, nota bene Mattarella’s partijgenoot, was zo ontstemd over dat besluit dat hij drie jaar lang niet meer met hem sprak.

Juist omdat Mattarella structureel weigerde mee te gaan in het typisch Romeinse achterkamertjesgekonkel, groeide hij in zeven jaar tijd uit tot de meest geliefde politicus van het land. Bij zijn aantreden werd hij nog beschimpt omdat hij, een melancholisch ogende zeventiger van weinig woorden die zich voortbewoog in een grijze Fiat Panda, niet zou passen op de troon van een luid en kleurrijk land dat wereldwijd bekend staat om zijn Ferrari’s en Lamborghini’s. Bij zijn aanstaand aftreden echter, beseffen veel Italianen dat Mattarella de afgelopen jaren precies dat was wat hun land nodig had, namelijk een baken van rust te midden van een immer overspannen politiek landschap; een staatsman die grijsheid tot politieke waarde verhief en daarmee meermaals zijn land redde.

Want wat was er gebeurd als hij in 2018, net nadat het Italiaanse volk de eerste rechts-populistische regering van West-Europa had gekozen, de betrokken partijen niet had gevraagd nogmaals rustig na te denken over de gewenste benoeming van Paolo Savona als minister van Financiën, een overtuigd euroscepticus die ooit zei dat de euro een ‘historische vergissing’ is?

En hoe was het met de Italiaanse economie afgelopen als hij vorig jaar, temidden van een verwoestende coronacrisis, had geluisterd naar de populisten en nieuwe verkiezingen had uitgeschreven, in plaats van technocraat Mario Draghi tot premier te benoemen, een kapitein die Italië eindelijk richting dat zo begeerde rustige vaarwater loodste?

Mogelijke val regering

Niet voor niets zei 65,8 procent van de ondervraagden in een recente peiling van onderzoeksbureau Youtrend tevreden te zijn als Mattarella gewoon aanblijft als president. Dat is in theorie mogelijk. De enige potentiële opvolger waarover de politieke partijen het eens lijken te zijn, is immers huidig premier Draghi. En iedereen weet: zodra hij vertrekt als premier valt hoogstwaarschijnlijk ook zijn regering, met alle chaotische gevolgen van dien.

Als ze hem vragen nog even aan te blijven tot de politieke impasse voorbij is, zal het plichtsbesef van Mattarella, de naar rust snakkende politicus die zichzelf een leven lang wegcijferde ten faveure van zijn vaderland, hem misschien wel dwingen in te stemmen. Maar zelf zal hij ongetwijfeld hopen dat het stil blijft.

‘Arme man’, schreef de Italiaanse krant La Repubblica daarom deze week. ‘Hoe harder ze hem toejuichen, hoe banger hij wordt dat ze hem opnieuw zullen opsluiten in het centrum van de macht.’