President Magufuli van Tanzania beweert dat zelfs papaja’s positief op corona zijn getest

Dat het coronavirus nog altijd is omgeven met veel geheimen, is bekend. Maar in Tanzania blijken zelfs papaja’s positief te zijn getest. Tenminste, dat beweert de president van het Oost-Afrikaanse land, John Magufuli.

Magufuli, een 60-jarige scheikundige, trekt de laatste weken aandacht met opmerkingen dat het met het coronavirus allemaal wel meevalt. Hij weigert bijvoorbeeld kerken te sluiten, terwijl dat toch plekken zijn waar veel mensen dicht bij elkaar gaan zitten. ‘Corona is satanisch en kan niet overleven in het lichaam van Christus’, zei Magufuli vorige maand. Andere Afrikaanse landen hebben wel hun kerken gesloten.

Magufuli’s nieuwste claim is dat coronatests positieve uitslagen kunnen opleveren onder vruchten en dieren. Magufuli wil hiermee vooral aantonen dat coronatests onbetrouwbaar zijn en dat positief geteste mensen dus misschien helemaal niet ziek zijn.

In een toespraak op zondag legde Magufuli uit dat hij tot zijn ontdekking is gekomen door zijn eigen onderzoekers, in Tanzania’s nationale laboratorium, te foppen. De onderzoekers hadden de opdracht gekregen om wat coronatests te doen, zonder dat ze was verteld dat de ‘monsters’ kwamen van een geit, een papaja en een scheutje motorolie. De motorolie zou overigens negatief hebben getest.

Volgens Magufuli laten de testresultaten zien dat er in Tanzania’s laboratorium misschien wel een ‘vuil spel’ wordt gespeeld, met onderzoekers die zich laten ‘omkopen’ om positieve testresultaten te leveren. Wie dan de betalende partij zou zijn, maakt Magufuli niet duidelijk. Hij heeft wel opdracht tot een diepgravend onderzoek gegeven aan zijn minister van constitutionele zaken, die net nieuw is op zijn post.

Zijn voorganger is afgelopen vrijdag plotseling overleden, zoals er in korte tijd ook twee parlementariërs zijn gestorven, twee rechters en nog een reeks hooggeplaatste figuren, zoals de broer van de voormalige premier. Hun dood komt volgens de regering niet door het coronavirus, maar in Tanzania gonst het van de geruchten over de ware schaal van de coronapandemie.

Volgens de officiële cijfers heeft Tanzania 480 besmettingen, het hoogste aantal in Oost-Afrika, en 17 coronadoden. De oppositie verwijt de regering-Magufuli dat ze haar kop in het zand steekt en informatie achterhoudt. De leider van de oppositie heeft zijn parlementsleden opgeroepen om thuis twee weken in zelf-isolatie te gaan.

Magufuli ontkent niet dat het coronavirus bestaat, dat nog net niet. Om zijn volk te helpen, heeft de president een plan. Zijn collega in Madagascar, een ex-dj, claimt het bezit van een geneeskrachtig drankje en daar wil Magufuli wel wat van laten invliegen. Het drankje is gemaakt van de plant zomeralsem, dat lijkt op een varen.