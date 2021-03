President Magufuli, ‘de bulldozer’, van Tanzania op 61-jarige leeftijd overleden

Magufuli met de Keniaanse president Uhuru Kenyatta in 2016. Beeld EPA

Magufuli, die bij de verkiezingen in oktober nog een tweede termijn had binnengesleept, was al twee weken niet meer in het openbaar gezien en over zijn gezondheid werd gespeculeerd. Zo gingen er geruchten dat hij met het covid-19 virus was besmet.

Een politieke rivaal suggereerde dat hij naar Kenia en vervolgens naar India was overgevlogen voor behandeling en daar in coma lag. Vrijdag ontkenden ministers nog officieel dat hij ziek was. Premier Kassim Majaliwa weet de coronageruchten aan ‘kwaadwillende’ Tanzanianen in het buitenland.

De overleden president was een van de meest uitgesproken coronasceptici in Afrika. Hij was tegen lockdowns, suggereerde dat vaccins een buitenlands complot waren om de rijkdom van Afrika te stelen, liet het bijhouden van besmettingen en sterfgevallen staken en claimde vorig jaar dat Tanzania het virus had overwonnen met drie dagen van nationaal gebed.

Keiharde populist

Magufuli, afkomstig uit het noordwesten van Tanzania, werd in 2015 voor de eerste keer tot president gekozen op een anticorruptieprogramma en gold als een keiharde populist. Hij kreeg afgelopen jaren felle kritiek van oppositiepartijen en van westerse donorlanden omdat hij de democratie stelselmatig zou ondermijnen. Zijn bijnaam was ‘de Bulldozer’, vanwege zijn voorkeur voor grote infrastructurele projecten en zijn afkeer van tegenspraak.

Volgens de Tanzaniaanse grondwet moet vicepresident Hassan (61) nu Magufuli opvolgen en de rest van diens vijfjarige termijn afmaken. Zij zou daarmee de eerste vrouwelijke president van Tanzania worden. Hassan werd geboren op het semi-autonome eiland Zanzibar, studeerde economie in Engeland en werkte voor het VN-wereldvoedselprogramma.