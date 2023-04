President Macron zaait geopolitieke twijfel met opmerking over Taiwan

President Emmanuel Macron loopt langs de erewacht op de Dam in Amsterdam tijdens de eerste dag van zijn staatsbezoek aan Nederland. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Het is de Franse president Emmanuel Macron wederom gelukt: een interview geven dat wereldwijd irritatie en bezorgdheid wekt. Tegenover de Franse zakenkrant Les Echos en de nieuwssite Politico zei hij dat de Europese Unie zich niet moet laten meezuigen in een conflict tussen de Verenigde Staten en China over Taiwan.

In Europa en de VS vielen politici en commentatoren over hem heen, zoals zij dat eveneens deden toen hij in 2019 de Navo ‘hersendood’ noemde. Op de terugweg van zijn staatsbezoek aan China sprak Macron met journalisten over zijn favoriete onderwerp, de strategische autonomie van de Europese Unie.

Europa moet minder afhankelijk zijn van anderen, vindt hij. Hij zei dat de EU geen ‘vazal’ van de VS en China moet zijn, maar een ‘derde pool’ op het wereldtoneel. Zolang hij daar in algemene bewoordingen over praat, zoals dinsdag tijdens zijn toespraak voor het Nexus Instituut in Den Haag, is deze gedachte weinig controversieel.

Amerikaans ritme

Maar in het vliegtuig op weg naar Frankrijk paste hij het leerstuk van de strategische autonomie toe op Taiwan. ‘Hebben wij belang bij een versnelling op het onderwerp Taiwan? Nee. Het ergste zou zijn om te denken dat wij, Europeanen, op dit onderwerp volgzaam moeten zijn en ons moeten aanpassen aan het Amerikaanse ritme en een Chinese overreactie. Waarom moeten wij ons aanpassen aan het ritme dat gekozen wordt door anderen?’ Europa moet zijn eigen positie bepalen, en zich niet voegen naar een logica van ‘blok tegen blok’, aldus Macron.

Macrons uitspraken zijn gevaarlijk voor Taiwan, twitterde geopolitiek analist Mujtab Rahman van de London School of Economics. ‘Macrons timing is slecht’, schreef hij. Zijn opmerkingen ‘zullen geïnterpreteerd worden als appeasement van Beijing en een groen licht voor Chinese agressie’. En dat op een moment dat een Chinese legeroefening Taiwan omcirkelt.

Europa moet inderdaad niet bijdragen aan de soms nutteloze escalatie tussen de VS en China, zei de Franse oud-diplomaat en politiek denker Jean-Marie Guéhenno in Le Monde: ‘Maar suggereren dat een crisis rond Taiwan niet de onze is, zoals Macron heeft gedaan, is verkeerd. Dat verzwakt de afschrikking van China.’

Slecht nieuws Oekraïne

Macrons uitspraken zijn ook gevaarlijk voor Oekraïne, vinden critici. Onder de Amerikaanse bevolking neemt de steun voor militaire hulp aan Oekraïne af. Volgens een recente peiling van Associated Press-NORC Center is zij gedaald van 60 procent in mei 2022 naar 48 procent nu. Vooral onder Republikeinse kiezers daalt de animo om geld en wapens naar Oekraïne te sturen. De uitspraken van Macron versterken dit sentiment.

‘Als Europa geen partij kiest in het conflict over Taiwan tussen de VS en China, dan zouden wij misschien ook geen partij moeten kiezen. Laat ze zelf Oekraïne maar afhandelen’, reageerde de Republikeinse senator Marco Rubio op Twitter.

‘Als Macron de Amerikaanse steun voor de oorlog tegen Rusland wil verkleinen, had hij het niet beter kunnen zeggen’, schreef The Wall Street Journal in een hoofdredactioneel commentaar.

Geopolitieke twijfel

Macrons opstelling past in een Franse traditie. In de jaren zestig zocht president De Gaulle ook naar een autonome positie voor Frankrijk, tussen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie. Maar als Macron gelooft dat hij een 21ste eeuwse Charles de Gaulle is, heeft hij een ‘verschrikkelijk moment’ gekozen, schreef The Wall Street Journal. Wie in een geopolitiek instabiele de situatie twijfel zaait aan de eenheid van het Westen, moedigt agressie aan, zeggen de critici.

In Frankrijk en de VS probeerden de autoriteiten de opwinding te sussen. John Kirby, woordvoerder van de Nationale Veiligheidsraad, prees de ‘excellente bilaterale relatie’ tussen de VS en Frankrijk. Het Elysée, het Franse presidentiële paleis, liet weten dat Frankrijk niet van standpunt veranderd is en vasthoudt aan de status quo tussen China en Taiwan.

‘Strategische nonsens’

Dinsdag begon Macrons tweedaagse staatsbezoek aan Nederland. Zijn toespraak voor het Nexus werd verstoord door demonstranten. Zij rolden een banier uit met de tekst ‘president van het geweld en de hypocrisie’ en hekelden zijn pensioenhervorming en in hun ogen tekortschietende klimaatbeleid. In eigen land staat de Franse president onder druk en door zijn uitspraken over Taiwan ligt hij nu ook internationaal onder vuur.

Commentatoren verweten hem dubbelhartigheid. Hij wil niet dat Europa wordt meegezogen in het conflict over Taiwan, twitterde de Nederlands-Amerikaanse politiek analist Ivo Daalder: ‘Maar hij vindt het prima om op de veiligheidsverplichtingen van de Verenigde Staten te vertrouwen om crises als de oorlog in Oekraïne aan te pakken. Dat is geen strategische autonomie. Dat is strategische nonsens.’