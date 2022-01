President Macron wil ongevaccineerden ‘pesten’; overleg over verplichte coronapas boos stilgelegd

‘Ongevaccineerden, die wil ik echt kwaad maken’, aldus de Franse president Emmanuel Macron. Beeld AFP

Macron zei in Le Parisien dat hij het ongevaccineerden opzettelijk moeilijk wil maken. ‘Ongevaccineerden, die wil ik echt kwaad maken. Dus dat is wat we blijven doen, tot het einde. Dat is de strategie.’ Hij gebruikte daarbij het woord ‘emmerder’, dat in deze context betekent: pesten, op stang jagen. Macron wil naar eigen zeggen op deze manier de ‘minderheid’ die zich tegen vaccinatie verzet nog kleiner maken. In Frankrijk is bijna 90 procent van de mensen die in aanmerking komen voor een prik inmiddels gevaccineerd.

De opmerking leidde meteen tot felle kritiek van Macrons politieke tegenstanders. Volgens Marine Le Pen van het rechtse Rassemblement National maakt Macron met zijn opmerking ‘tweederangs burgers’ van ongevaccineerden. ‘Macron is zijn ambt onwaardig’, zegt zij. De uiterst linkse Jean-Luc Mélenchon noemt de uitspraken van de president ‘walgelijk’ en Damien Abad van Les Républicains zegt dat de president blijk geeft van ‘kinderachtig cynisme’.

Coronapas

De Franse regering wil dat vanaf 15 januari een coronapas verplicht wordt om toegang te krijgen tot horeca, theaters en bioscopen. Een negatieve coronatest is dan niet meer genoeg. De coronapas moet tevens verplicht worden voor binnenlandse vluchten en in het regionale openbaar vervoer.

‘Ik ga niet onder dwang inenten, dus moeten we tegen de ongevaccineerden zeggen: vanaf 15 januari kun je niet meer naar een restaurant, je kunt niet meer ergens koffie gaan drinken, je kunt niet meer naar het theater, je kunt niet meer naar de bioscoop’, aldus Macron in het interview.

Maar de gesprekken over de invoering van deze maatregel verlopen moeizaam en zijn al meerdere keren stilgelegd. Volgens critici wordt een deel van de bevolking met het verplicht stellen van de coronapas ten onrechte buitengesloten.

Frankrijk gaat net als veel andere landen inmiddels gebukt onder een nieuwe coronagolf als gevolg van de opkomst van de omikronvariant. De huidige maatregelen in Frankrijk gaan een stuk minder ver dan de lockdown in Nederland. Zo is het in bars en cafés alleen verboden om staand te eten of te drinken, en mogen bij evenementen binnen tweeduizend bezoekers komen. Alleen nachtclubs moeten tot ten minste 25 januari dichtblijven.