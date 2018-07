President Macron spreekt zich uit over affaire rond veiligheidsadviseur Benalla

President Macron heeft zich dinsdagavond voor het eerst inhoudelijk uitgesproken over de affaire-Benalla. ‘Als men wil weten wie verantwoordelijk is, dan ben ik dat, en ik alleen’, zei de president op een bijeenkomst van parlementariërs en ministers van zijn partij La Republique En Marche (LREM).

Alexandre Benalla, die als veiligheidsadviseur werkzaam was voor de president, wordt verdacht van het gebruiken van geweld en het misbruiken van zijn functie. De 26-jarige beveiliger had toestemming gevraagd aan de politie om op 1 mei een demonstratie ‘te observeren’. Op videobeelden is echter te zien dat hij – met portofoon en een helm van de oproerpolitie – twee demonstranten hardhandig tegen de grond werkt.

Sinds de affaire naar buiten kwam, nu bijna een week geleden, was Macron nog niet inhoudelijk op de zaak ingegaan. De president annuleerde zijn bezoek aan de Tour de France en was bijna onzichtbaar op Twitter, een medium dat hij normaliter veelvuldig gebruikt.

Dinsdagavond sprak de president zich dan eindelijk uit. Macron verklaarde dat hij degene is geweest die Benalla heeft vertrouwd. ‘Ik ben ook degene die zijn straf heeft bevestigd’, zei de president. Benalla werd aanvankelijk slechts twee weken disciplinair geschorst en mocht daarna weer werkzaamheden verrichten op het Élysée. Pas nadat de Franse krant Le Monde vorige week woensdag de misdragingen van de beveiligingsadviseur aan het licht bracht, werd hij ontslagen en strafrechtelijk vervolgd.

Parlementaire onderzoekscommissie

De afgelopen dagen werden onder meer de minister van Binnenlandse Zaken en de directeur van het kabinet van de president over de kwestie ondervraagd door een parlementaire onderzoekscommissie. Door verschillende oppositieleiders was het vertrek van beide bewindslieden geëist. Macron zei zijn medewerkers niet te willen slachtofferen onder druk van de publieke opinie.

Tijdens zijn verkiezingscampagne had Macron zijn kiezers ‘een voorbeeldige republiek’ beloofd, waarin het Élysée en haar medewerkers zich onberispelijk gedragen. De president verklaarde dinsdag dat ‘een voorbeeldige republiek niet iedere fout kan voorkomen’.

Volgens Franse media toonden veel aanwezige parlementariërs van Macrons partij zich opgelucht na de woorden van de president. Een aantal van hen had zich eerder beklaagd over het gebrek aan steun van bewindslieden tijdens de eerste dagen van de affaire. ‘48 uur lang nam niemand op het Élysée de telefoon op’, zei een van hen. ‘We stonden er helemaal alleen voor.’

Rijen sluiten

Macron probeerde dinsdagavond de rijen te sluiten binnen zijn partij. De president kan zich in deze crisis, nu hij in de oppositie van links tot rechts kritiek krijgt, geen partijdissidenten veroorloven. Die opzet lijkt geslaagd.

De president bekritiseerde en passant de Franse media. ‘We hebben te maken met een pers die niet langer de waarheid zoekt’, zei Macron, om vervolgens een aantal berichten die de afgelopen dagen in de media waren verschenen te ontkrachten. ‘Alexandre Benalla heeft nooit de beschikking gehad over een appartement van 300 vierkante meter op het Palais d’Alma, en heeft nooit een salaris gehad van 10.000 euro’, zei hij onder meer.

Veel Franse media vragen zich op hun beurt af waarom Macron het woord niet direct tot alle Fransen heeft gericht. De president betrad en verliet de partijbijeenkomst waar hij het woord deed via de achterdeur. Zo kon hij journalisten ontwijken die bij de voordeur van het pand stonden.