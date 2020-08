President Loekasjenko hint op nog meer staatsgeweld, met een machinegeweer in de hand

Lees ook:

Van Belarus tot Oost-Rusland klinkt weer de soundtrack van de ineenstortende Sovjet-Unie

Het was nooit de bedoeling van Viktor Tsoj om de soundtrack te schrijven van de ineenstorting van de Sovjet-Unie, en al helemaal niet van opstanden drie decennia later. En toch zingen demonstranten in Belarus en in Ruslands Verre Oosten nu uit volle borst zijn nummer Ik wil verandering.

Timoer werd in Belarus van straat geplukt en gruwelijk gemarteld

In tegenstelling tot andere gemartelde gevangenen werd Timoer na zijn vrijlating uit een Belarussisch detentiecentrum niet naar een gewoon ziekenhuis gebracht, maar naar Kinderziekenhuis nummer 3. Timoer is 16 jaar.

Keihard politiegeweld in Belarus voedt het verzet tegen Loekasjenko’s bewind

Voor het eerst in 26 jaar wankelt het Belarussische regime-Loekasjenko. Steeds zwaarder politiegeweld heeft nog meer verzet uitgelokt bij de bevolking, nu ook van inwoners betrokken bij Loekasjenko’s systeem.