President Kazachstan dreigt protesten met harde hand neer te slaan

In een poging de gemoederen te sussen, maakte de president eerder deze week op Twitter bekend dat de lpg-prijs in de regio Mangistau met een kwart wordt verlaagd ‘om de stabiliteit in het land te waarborgen’. Dat was niet meer genoeg voor de betogers, voor wie de brandstofprijs vooral de lont was die de politieke onvrede ontstak. Beeld AP

‘Ik zal zo hard mogelijk optreden’, zei Tokajev in een toespraak die op televisie werd uitgezonden. ‘Het gaat om de veiligheid van ons land. Ik weet zeker dat het volk mij zal steunen.’

Het staatshoofd heeft de hulp ingeroepen van Rusland, Armenië, Kirgizië, Tadzjikistan en Belarus, landen waarmee Kazachstan een militair bondgenootschap vormt (CSTO in de Engelse afkorting). Tokajev sprak onder anderen met de Russische president Vladimir Poetin en zijn Belarussische ambtgenoot Alexandr Loekasjenko.

Duizenden inwoners gingen woensdag voor de vierde achtereenvolgende dag woedend de straat op om te demonstreren tegen een verhoging van de brandstofprijzen. Op beelden is te zien hoe zij regeringsgebouwen bestormen in Almaty, de voormalige hoofdstad en nog steeds de grootste stad van het land. De ramen van het hoofdkwartier van de partij van Tokajev werden ingegooid, uit het pand zelf stegen rookwolken op en ook andere gebouwen zijn vernield of werden bezet. Het vliegverkeer op de luchthaven van Almaty is stilgelegd nadat het door demonstranten was bestormd.

Aan eisen tegemoetgekomen

In een poging weer greep op de situatie te krijgen, kwam de president aan een aantal eisen van de demonstranten tegemoet: hij heeft zijn voorganger Noersultan Nazarbajev uit zijn functie als voorzitter van de Veiligheidsraad gezet en de regering naar huis gestuurd. Daarna riep Tokajev in enkele delen van het land de noodtoestand uit.

De woede neemt in Kazachstan sinds zondag toe, toen de demonstranten voor het eerst van zich lieten horen in de westelijke stad Zjanaozen. Vanaf 1 januari heeft de regering de maximumprijs voor lpg (de meest gebruikte brandstof in het land), losgelaten en nog geen dag later was de literprijs verdubbeld. De inwoners reageerden furieus: de meesten van hen kunnen toch al moeilijk rondkomen en uitgerekend olie en gas zijn grondstoffen waar het land rijkelijk over beschikt.

Woede keert zich tegen oude president

Tokajev heeft de maximumprijs voor lpg ondertussen weer hersteld, maar dat was niet meer genoeg voor de betogers. De geest was uit de fles en de woede keerde zich ook tegen de voormalige president Nazarbajev, die het land sinds 1989 als zijn privé-eigendom heeft bestuurd. In 2019 droeg hij het stokje weliswaar over aan Tokajev, maar de 81-jarige had nog steeds veel macht als voorzitter van de Veiligheidsraad en als ‘Leider van het Volk’– een titel die hem uitvoerende bevoegdheden verleent en immuniteit van vervolging.

‘Wegwezen, ouwe!’, scandeerden de betogers. In de stad Taldykorgan, op zo’n drie uur rijden van Almaty, probeerden demonstranten onder luid geschreeuw een standbeeld van de oud-president omver te trekken.

The unrest in Kazakhstan is likely to further strengthen Putin’s determination to secure the post-Soviet space. At the end of the day he probably thinks they this could threaten the stability of the regime in Russia as well. pic.twitter.com/cUgMtDfAo2 — Carl Bildt (@carlbildt) 5 januari 2022

De omvang van de protesten is ongewoon voor de voormalige Sovjet-republiek. De bevolking durfde zich lange tijd niet te keren tegen het bewind van Nazarbajev en zijn vertrouweling Tokajev. Het tweetal werkte jarenlang nauwgezet en met succes aan het imago van Kazachstan als een stabiel land in een onrustige wereld. Dit lijkt voorbij nu de geest uit de fles is en de bevolking niet meer bang is om zich te uiten.

Rusland heeft andere landen gewaarschuwd zich niet te bemoeien met de situatie in Kazachstan. Moskou ziet het land als een van de buurlanden die behoren tot de Russische invloedssfeer en is bevreesd voor een volksrevolutie.

Kazakhstan: Statue of former President Nazarbayev reportedly being pulled down in the capital of the Almaty region, Taldykorganpic.twitter.com/hGTzSmXDh2 — Peter Leonard (@Peter__Leonard) 5 januari 2022

‘Wij pleiten voor de vreedzame oplossing van alle problemen binnen het kader van de Grondwet, in plaats van door straatrellen en het overtreden van wetten’, aldus een verklaring van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken. Een woordvoerder van president Poetin zei dat Moskou erop vertrouwt dat de rust snel terugkeert in het land.

Daar ziet het voorlopig niet naar uit, omdat de protesten gewoon zijn doorgegaan nadat Tokajev aan enkele van de eisen van de demonstranten tegemoet was gekomen. De president moet nu vrezen dat de demonstraties zich uitbreiden naar Noersoeltan, de gloednieuwe hoofdstad die Nazarbajev stichtte in het midden van het uitgestrekte land. De noodtoestand in de hoofdstad geldt gedurende twee weken. Ook is er een avondklok ingesteld. De regering heeft het internet afgesloten om te voorkomen dat de betogingen massaler worden en zich uitbreiden naar andere delen van het land.

De Verenigde Staten en de Verenigde Naties hebben de Kazachse autoriteiten opgeroepen zich terughoudend op te stellen. De Europese Unie riep op tot terughoudendheid en de-escalatie.