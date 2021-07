President Jovenel Moïse van Haïti vermoord in zijn huis

De Haïtiaanse president Jovenel Moïse. Beeld AFP

De moord vond volgens Joseph plaats in de nacht van dinsdag op woensdag. Zijn vrouw wordt in het ziekenhuis behandeld. Het is niet bekend wat haar verwondingen zijn. Joseph sprak van een ‘onmenselijke en barbaarse daad'.

Direct na de aanslag waren er schoten te horen in de hoofdstad Port-au-Prince, dat geteisterd wordt door bendegeweld en politieke onrust. Gevreesd wordt dat de dood van Moïse de politieke instabiliteit in het land zal vergroten. Het buurland, de Dominicaanse Republiek, heeft de grenzen gesloten. Het Witte Huis sprak van een ‘tragische aanval'.

De politiek onervaren Moïse was al sinds 2017 president. Hij beloofde welvaart te brengen in het arme Haïti met ecotoerisme en biologische landbouw. De laatste jaren kwam de voormalige zakenman, die ‘De Bananenman’ werd genoemd vanwege een succesvol bananenbedrijf dat hij had opgezet, echter in problemen door ontevredenheid over zijn functioneren. Hij werd door de oppositie beschuldigd van autoritair gedrag.

Haiti's president Jovenel Moïse has been assassinated and the First Lady shot after gunmen stormed his official residence. https://t.co/JIn36K4CtZ — VICE UK (@VICEUK) 7 juli 2021

Dictatuur

Ook zou hij de slechte economische situatie, die verergerde door de pandemie, niet goed aanpakken. Duizenden tegenstanders gingen de afgelopen maanden de straat op om zijn aftreden te eisen. Ook werd geroepen om een overgangsregering te benoemen. Ondanks de politieke onrust weigerde Moïse echter op te stappen. Begin dit jaar beschuldigde hij de oppositie ervan een staatsgreep te willen plegen waarbij hij vermoord moest worden.

De moord komt ruim een week nadat bekend werd gemaakt dat op 26 september een omstreden constitutioneel referendum zou worden gehouden. Moïse wilde de macht van de president in de Grondwet vergroten. Volgens hem was dit nodig om een einde te maken aan de toenemende politieke onrust in het land.

Het referendum stuitte echter op fel verzet van de oppositie en grondwetsdeskundigen. Volgens hen was de volksraadpleging illegaal en zou het de weg vrij maken voor een dictatuur. ‘Nee tegen de dictatuur', riepen tegenstanders van de president tijdens demonstraties in de hoofdstad Port-au-Prince. Gevreesd werd dat het referendum, dat twee keer werd uitgesteld vanwege de pandemie, tot politiek geweld zou leiden in september. Op dezelfde dag zijn ook presidents-en parlementsverkiezingen gepland.

Le président haïtien Jovenel Moïse a été assassiné par un commando (Premier ministre) #AFP pic.twitter.com/LI0CVnOkXm — Agence France-Presse (@afpfr) 7 juli 2021

Verzet

Moïse stuitte ook op verzet van de Tèt Kale-partij die het mogelijk had gemaakt dat hij president werd. Partijleider Liné Balthazar zei in april dat hij en de partij tegen het referendum waren. ‘Tèt Kale is niet geïnteresseerd in het creëren van een grondwet die de ene groep bevoordeelt ten koste van de andere en om te herhalen wat we in dit land al jaren doen’, aldus Balthazar in een radio-interview.

De politieke spanningen namen dit jaar ook toe door een conflict over het einde van Moïses ambtstermijn. Volgens de president hoefde hij pas begin 2022, vijf jaar na zijn beëdiging, af te treden. Maar de oppositie ging uit van de verkiezingsdatum en vond dat hij begin dit jaar moest opstappen.

Moïse kreeg de steun van de VS en de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) in dit conflict. In februari gingen tegenstanders voor de zoveelste keer de straat op om zijn aftreden af te dwingen. Ook werden Amerikaanse vlaggen in brand gestoken. ‘Ik ben geen dictator’, riep Moïse toen.