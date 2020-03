President George Weah zingt: corona bestaat echt, was je handen

President van Liberia George Weah. Beeld afp

Het nummer is opgenomen in de studio die Weah speciaal heeft laten bouwen om Liberiaanse muzikanten de gelegenheid te geven meer met hun talent te doen. De Liberiaanse president, een ex-profvoetballer, zong eerder een vredesoproep voor zijn door burgeroorlog geteisterde land. Ook tijdens de ebola-epidemie in 2014 lichtte hij zijn volk zingend voor.

Ebola was goed voor 11 duizend doden in voornamelijk West-Afrikaanse landen zoals Liberia, Guinea en Sierra Leone. Toen bleek dat voorlichting via officiële kanalen mensen in afgelegen gebieden niet goed bereikt, en dat de bevolking vaak niet overtuigd is van de ernst van adviezen van de regering. Veel analfabeten gaan af op verhalen van buren en familie. Daardoor krijgen geruchten of zelfs de ontkenning van het bestaan van een ziekte een kans. De mogelijkheden van internet en sociale media worden slechts mondjesmaat benut.

Sociaalwerkers die tijdens de ebola-epidemie in 2014 van deur tot deur gingen om mensen persoonlijk uitleg te geven, sorteerden meer effect. Vandaar dat Weah nu als eerste staatshoofd ter wereld zingend de strijd met het coronavirus aanbindt: de president komt rechtstreeks bij de mensen thuis via de radio, waar bijna iedere Liberiaan naar luistert. ‘Corona is echt. Het kan je mama zijn, het kan je vader zijn, broeders en zusters. Laten we samen opstaan voor het gevecht tegen deze smerige ziekte.’

In dit dossier leest u de laatste ontwikkelingen en alles wat u verder moet weten over het coronavirus.

Maatregelen

Na drie bevestigde gevallen doet Liberia intensief contactonderzoek om te voorkomen dat mensen die in aanraking zijn geweest met covid19-dragers het virus verder verspreiden. Er zijn maatregelen ingesteld zoals beperking van het aantal gasten bij bruiloften en begrafenissen. Liberia is extra alert omdat de ziekenhuizen in het arme, door oorlog verwoeste land een uitbraak niet kunnen bolwerken. De ziekte kwam mee met een regeringsambtenaar die zich na terugkeer van een conferentie in Zwitserland aan quarantaine onttrok. Later bleek hij besmet. Hij wordt ervan beschuldigd de Liberiaanse bevolking opzettelijk in gevaar te hebben gebracht.