President Emiraten overleden: periode van veertig dagen rouw aangekondigd

Sjeik Khalifa bin Zayed Al Nahyan bij de opening van een containerterminal in Abu Dhabi in 2012. Beeld REUTERS

Het overlijden van de president komt niet als een grote verrassing. Khalifa verkeerde al jaren in slechte gezondheid, nadat hij in 2014 een hersenbloeding kreeg. Zijn halfbroer, kroonprins Mohammed bin Zayed, is sindsdien de man die alle belangrijke beslissingen neemt, waaronder de deelname van de Emiraten aan de oorlog in Jemen. Algemeen wordt aangenomen dat Bin Zayed – populair aangeduid als ‘MbZ’ – aangewezen zal worden als opvolger van de overleden president. Ongewis is nog wie hij op zijn beurt zal aanwijzen als nieuwe kroonprins. ‘Mijn broer, mijn mentor en mijn leraar, moge Allah jou zijn onmetelijke genade geven’, zo schreef MbZ vrijdag op Twitter.

‘Oncharismatische’ miljardair

Khalifa, een van ’s werelds rijkste staatslieden met een geschat vermogen van 18 miljard euro, bekleedde het presidentschap sinds 2004. In een diplomatiek bericht dat uitlekte via hackerscollectief Wikileaks, omschreven de Amerikanen hem als ‘afstandelijk en oncharismatisch.’

Na het uitbreken van de wereldwijde financiële crisis in 2009 baarde hij opzien door zakencentrum Dubai met miljardensteun overeind te houden. Als blijk van dank kreeg hij een wolkenkrabber naar hem vernoemd: de Burj Khalifa, met 882 meter de hoogste ter wereld. Ook legde hij de rode loper uit voor prestigieuze kunst- en onderwijsinstellingen zoals het Louvre-museum en de Universiteit van New York die tegenwoordig beide een dependance hebben in de Emiraten.

De protestgolf (‘Arabische lente’) die vanaf 2011 in de Arabische wereld woedde, ging aan de autoritair geleide Emiraten voorbij. Uit angst voor onrust liet Khalifa niettemin talloze activisten en islamisten opsluiten, hetgeen hem op kritiek kwam te staan van mensenrechtenorganisaties. Ook steunde hij het keiharde optreden van Egypte tegen de fundamentalistische Moslimbroeders. Abdel Fattah al-Sisi, de Egyptische president, roemde hem vrijdag als de man die de Emiraten transformeerde tot een ‘model voor ontwikkeling en moderniteit in de regio.’