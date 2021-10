President Ecuador verklaart drugsgeweld de oorlog en roept noodtoestand uit

Ecuadoriaanse politie eerder deze maand bij de Guayas 1 gevangenis in Guayaquil waar eerder deze maand rellen uitbraken. Beeld AFP

De actie van Lasso, een centrum-rechtse zakenman die sinds mei aan de macht is, komt na bloedige opstanden in diverse gevangenissen tussen vooral drugsbendes. Hierbij zijn al ruim tweehonderd doden gevallen. Ook zijn er tot nu toe dit jaar meer moorden gepleegd, bijna tweeduizend, dan in heel 2020.

De noodtoestand biedt Lasso de kans om het leger in te zetten tegen de drugscriminelen en andere misdadigers. Hij benoemde een nieuwe minister van Defensie die hem moet gaan helpen in de strijd tegen de criminaliteit. Lasso kondigde in zijn toespraak op televisie direct aan dat militairen en agenten op straat zullen verschijnen om de veiligheid te vergroten.

Tot ontevredenheid van de oppositie kan de president ook twee maanden lang samenscholingen en bijeenkomsten verbieden. De uitroeping van de noodtoestand zal echter op weinig verzet stuiten van de bevolking, die de toenemende onveiligheid beu is. Sinds zijn aantreden, zo blijkt uit peiling na peiling, is zo’n driekwart van de bevolking tevreden over de nieuwe president. Dit komt voornamelijk door zijn aanpak van de pandemie.

Onderwereld

‘Er is maar één vijand: de drugshandel’, aldus de president tot de Ecuadorianen. ‘De regering zal alle wetshandhavers inzetten om één enkele missie uit te voeren: de veiligheid van de burgers herstellen. We zullen de strijd naar de onderwereld brengen waar die zich ook verbergt.’

Volgens Lasso moet snel worden ingegrepen omdat Ecuador van een doorvoerland voor drugs is veranderd in een land waar steeds meer cocaïne en andere drugs worden gebruikt. Hierdoor zijn andere vormen van criminaliteit, zoals moorden, inbraken en roofovervallen ook fors gestegen. Met name in de kustprovincie Guayas, waar Lasso ooit gouverneur was, is het aantal moorden flink toegenomen. De teller staat nu op 640.

De duizenden militairen zullen ook worden ingezet om de veiligheid in de gevangenissen te herstellen. Met name in de Litoral-gevangenis in de stad Guayaquil, gelegen in Guayas, vechten regelmatig rivaliserende bendes die banden hebben met Mexicaanse en Colombiaanse drugskartels met elkaar. Begin deze maand vielen er zo’n 120 doden.

Onthoofd

Het geweld zou zijn uitgebroken nadat een bendeleider claimde dat hij een groter deel van de gevangenis onder zijn controle had dan een concurrerende bendeleider. Tijdens het geweld dat vervolgens uitbrak, werden gevangenen onthoofd. De onveiligheid in Litoral en de ruim zestig andere gevangenissen wordt ook veroorzaakt door overbevolking en de inzet van veel te weinig bewakers.

De president haalde in zijn toespraak ook uit naar de rechterlijke macht. Hij bekritiseerde het groeiend aantal agenten dat wordt aangeklaagd en bij de rechter aan het kortste eind trekt. ‘Rechters moeten rust en orde garanderen, niet straffeloosheid en misdaad', waarschuwde Lasso de rechters.