President Chili kondigt onder druk van massaprotest hervorming kabinet aan

De Chileense president Sebastián Piñera zaterdag in een toespraak tot het volk, reagerend op de massale protesten in zijn land tegen de economische ongelijkheid. Beeld AFP

Piñera heeft alle leden van het kabinet laten weten dat er een stoelendans aan zit te komen, zo liet hij aan verslaggevers weten. Hoe die wisseling van kabinetsposities er precies uit gaat zien, liet hij in het midden. Volgens persbureau Reuters zullen ten minste negen ministeries geraakt worden door de reshuffle, waaronder de departementen van Binnenlandse Zaken, Defensie, Economie, Transport en Milieu.

De Chileense vrijemarkteconomie kraakt in haar voegen nu burgers al een week massaal de straat op gaan om te protesteren tegen de stijgende kosten voor levensonderhoud en de grote kloof tussen arm en rijk. Het begon met een uitbarsting van woede over een prijsverhoging in het openbaar vervoer. Het protest culmineerde vrijdag in een massabetoging die een miljoen mensen op de been bracht in de hoofdstad Santiago.

Bij rellen met de oproerpolitie zijn inmiddels zeker zeventien mensen omgekomen. En er zijn al zevenduizend arrestaties verricht. Volgens waarnemers hoopt Piñera met zijn ingreep in het kabinet tijd te kopen, nu het volk aandringt op verandering van Chili’s politieke en sociaal-economische koers.