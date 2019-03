President Bolsonaro onder vuur na delen pornografische carnavalsvideo − #ImpeachmentBolsonaro wereldwijd trending topic

De video is maandag gefilmd tijdens een straatparade in São Paulo, en was al voordat Bolsonaro hem met zijn 3,5 miljoen volgers deelde reden voor verontwaardiging. Want hoewel carnaval traditiegetrouw gepaard gaat met een wat lossere seksuele moraal, zijn dit soort pornografische shows verre van normaal tijdens het volksfeest. Veel Brazilianen zijn dan ook woedend dat de extreem-rechtse president die suggestie wekt.

Não me sinto confortável em mostrar, mas temos que expor a verdade para a população ter conhecimento e sempre tomar suas prioridades. É isto que tem virado muitos blocos de rua no carnaval brasileiro. Comentem e tirem suas conslusões: pic.twitter.com/u0qbPu9sie Jair M. Bolsonaro

Tegenstanders van Bolsonaro wijzen erop dat ‘het schenden van de eerbaarheid van de presidentsfunctie’ tot een afzettingsprocedure kan leiden. Zo werd #ImpeachmentBolsonaro op aswoensdag wereldwijd trending topic op Twitter. Maar Bolsonaro krijgt ook bijval van mensen die zich net als hij ergeren aan het ‘perverse gedrag’ van carnavalsvierders.

Golden shower

Tegelijkertijd is er grote hilariteit over het feit dat een president die zich voordoet als moraalridder pornografisch materiaal de wereld in stuurt. Grappenmakers gebruiken de hashtag #GoldenShowerPresident, verwijzend naar de in pornokringen gangbare term voor plasseks. Het internet ontplofte toen Bolsonaro daarop reageerde met de vraag: ‘Wat is een golden shower?’

Carnaval is van oudsher een feest met volop ruimte voor politieke satire. In het sterk gepolariseerde Brazilië waren in het hele land straatparades die Bolsonaro op de korrel namen. Die gingen gepaard met weinig subtiele spreekkoren: ‘Hey, Bolsonaro, laat je in je kont neuken.’ In Belo Horizonte probeerde de militaire politie een anti-Bolsonaro-parade te beëindigen omdat ‘politieke uitingen verboden zijn tijdens carnaval’.

De gevierde artiesten Caetano Veloso en Daniela Mercury kwamen met de carnavalskraker Proibido o Carnaval, Carnaval is verboden. In de clip ligt Caetano in een bad vol roze ballonnen, en de twee maken grapjes over uitspraken van Damares Alves, minister van Vrouwenzaken en Mensenrechten. ‘Meisjes moeten in het roze gekleed’, zei Alves onlangs. ‘Jongens in het blauw.’

De president kan er niet om lachen. ‘Dit type artiesten wil zich slechts verrijken met de wet Rouanet’, twitterde hij, refererend aan de door hem verfoeide subsidieregeling voor kunst en cultuur. Bolsonaro publiceerde daarbij een eigen samba, waarin een onbekende zanger pleit voor het stopzetten van overheidssubsidie voor carnaval. ‘Wie wil feesten doet dat maar met zijn eigen geld’, zingt hij. ‘Zuig daar maar op Caetano.’

Dois “famosos” acusam o Governo Jair Bolsonaro de querer acabar com o Carnaval. A verdade é outra: esse tipo de "artista" não mais se locupletará da Lei Rouanet. ASSISTA: pic.twitter.com/37XQEvyBWt Jair M. Bolsonaro