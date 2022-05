President Biden zegt militairen te zullen sturen als Taiwan wordt aangevallen

President Joe Biden schudt de Japanse premier Fumio Kishida de hand tijdens hun ontmoeting in Tokio. Beeld AP

Biden reageerde op een vraag van een journalist, die een vergelijking maakte tussen wat er gebeurt in Oekraïne, en een eventuele Chinese aanval op Taiwan. De journalist vroeg: ‘U wilde niet militair betrokken worden in het conflict in Oekraïne, om duidelijke redenen. Bent u wel bereid om militair betrokken te raken bij de verdediging van Taiwan, mocht het zover komen?’

‘Ja’, antwoordde Biden.

‘Ja?’

‘Dat is waaraan we ons hebben gecommitteerd’, zei Biden.

Met de kennelijke bereidheid militair in te grijpen gaat Biden verder dan andere Amerikaanse presidenten. Die hebben altijd vastgehouden aan wat ‘strategische ambiguïteit’ is gaan heten: ze waarschuwden China geen geweld tegen Taiwan te gebruiken, maar bleven vaag over hoever de VS zelf zouden gaan om het eiland in zo’n geval te helpen.

Witte Huis probeert verklaring af te zwakken

Het Witte Huis is kennelijk geschrokken van Bidens directheid en haastte zich de woorden van de president een minder militante draai te geven. Journalisten kregen een verklaring van het Witte Huis waarin stond: ‘Zoals de president net heeft gezegd, is onze politiek niet veranderd. Hij herhaalde onze Eén China Politiek (de VS erkennen de eenheid van China, maar maken een uitzondering voor Taiwan, red.) en onze inzet voor vrede en stabiliteit in de Straat van Taiwan. Hij verwees ook naar onze verplichting onder het Taiwan Relations Act om Taiwan te voorzien van militaire middelen om zichzelf te verdedigen.’

Het ministerie van Buitenlandse Zaken van Taiwan toonde zich verguld met de steun door Biden. Taiwan zegt veel te blijven investeren in het leger, samen met Japan en de VS, om de veiligheid van het eiland te garanderen. Chinese vliegtuigen vlogen recentelijk erg dicht bij Taiwan en vorige maand hield het Chinese leger een militaire oefening in de buurt van de eilandstaat.

China reageerde maandag op de woorden van Biden door te zeggen dat de Amerikaanse president de Chinese toewijding niet moet onderschatten. China erkent Taiwan niet als aparte staat en ziet het als onderdeel van China. In 1949 vluchtten de door de communisten verdreven leiders van China naar het eiland en stichtten daar de Republiek China (Taiwan).