President Biden breekt met harde lijn Trump en versoepelt sancties tegen Cuba

Lange rijen voor de Amerikaanse ambassade in Havana. Beeld AFP

De regering van president Joe Biden wil immigratieprocedures voor leden van dezelfde familie versoepelen en gaat een programma hervatten voor gezinshereniging dat jarenlang was opgeschort. Cubanen in de Verenigde Staten mogen daarnaast weer grotere bedragen overmaken naar familieleden in hun land van herkomst. Ook een verbod op transacties naar mensen buiten de familie wordt opgeheven.

De Verenigde Staten willen met de versoepelingen ‘het Cubaanse volk verder ondersteunen’, schrijft het ministerie in een verklaring. Zo moet het opheffen van het transactieplafond de Cubanen ‘aanvullende instrumenten bieden om een leven na te streven dat vrij is van onderdrukking door de Cubaanse regering’. De geldtransacties zouden volgens de Amerikanen ondernemers moeten helpen om onafhankelijk hun bedrijf te runnen in het socialistische land.

Donald Trump

Met de versoepelingen draait president Biden een flink aantal maatregelen terug van zijn voorganger Donald Trump. Die had tijdens zijn regeringsperiode de diplomatieke toenadering van voormalig president Barack Obama naar Cuba grotendeels ongedaan gemaakt. Volgens Obama had de jarenlange isolatie het eiland niet dichter bij vrijheid en democratie gebracht, het aanhalen van de banden zou dat wel kunnen doen.

De Trump-regering koos voor de harde lijn en legde uitgifte van visa voor Cubanen weer vrijwel geheel aan banden. Daarnaast werd een transactieplafond van 1.000 dollar per drie maanden voor familieleden ingesteld. Trump haalde bovendien een groot aantal personeelsleden terug uit de ambassade in Havana. Als Biden zijn aangekondigde versoepelingen doorvoert, zal ook een deel van het personeel terugkeren.

Verkiezingsbelofte van Biden

Het ongedaan maken van Trumps sancties was een van de verkiezingsbeloftes van Biden. Maar de president zette die plannen in de ijskast toen de Cubaanse regering vorig jaar juli protesten van de bevolking hard neersloeg. Duizenden Cubanen waren de straat opgegaan om de protesteren tegen voedsel- en medicijntekorten en het coronabeleid van de overheid. Honderden burgers werden gearresteerd, begin dit jaar maakte het Cubaanse Openbaar Ministerie bekend dat bijna achthonderd mensen de cel in moeten.

Nu komt Biden zijn verkiezingsbelofte alsnog na, al blijft de Amerikaanse regering uitgesproken tegenstander van de Cubaanse leiders. Het ministerie van Buitenlandse Zaken benadrukt dat het de lijst met Cubaanse bedrijven en personen waarmee Amerikaanse burgers geen zaken mogen doen, niet aanpast. Het is volgens de regering niet de bedoeling om personen ‘te verrijken’ die zich schuldig maken aan de schending van mensenrechten.

De Cubaanse buitenlandminister Bruno Rodrigues Parilla noemt de aankondiging van de Verenigde Staten op Twitter een ‘beperkte stap in de goede richting’. Volgens de minister zijn nog meer versoepelingen nodig om Trumps ‘dwingende maatregelen’ ongedaan te maken.