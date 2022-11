Presentator en ex-boswachter Tim Hogenbosch moest binnenblijven, want hij had de (mannen)griep

Tim Hogenbosch Beeld Ivo van der Bent

Er zijn veel dingen rotter dan buikgriep hebben en één daarvan is: buikgriep hebben terwijl je een buitenmens bent. Tim Hogenbosch (39), voormalig boswachter en nu presentator van het kinderprogramma Beestenbrigade van KRO-NCRV, heeft het niet zo op zijn bed. Althans: niet als hij er overdag in moet liggen. Kijk, die eerste dag doorkomen was nog wel te doen. Hij bingde een ‘supertoffe serie’ over de Tweede Wereldoorlog, Voices of Liberation, en kwam zelfs een beetje tot rust, maar die tweede dag, toen was Hogenbosch wel klaar mee met die buikgriep. Was niet wederzijds.

Zo’n virusje, u kent het wel, grijpt soms ook nog eens met totale willekeur om zich heen binnen een gezin. De een wordt ziek, de ander blijft gespaard en de derde is helemaal gevloerd, hoppa. Zijn oudste had het redelijk te pakken, de middelste had slechts een half dagje last, en de rest – vrouw en baby – ging fluitend de week door. ‘Misschien toch een mannengriepje’, zegt-ie er zelf over.

Aan het eind van de week kreeg Hogenbosch weer meer kleur op zijn wangen. Precies op tijd voor de foto. En er kon ook nog een beetje gewerkt worden. Hij wordt het gelukkigst van draaidagen, hij heeft er al zo’n negentig achter de rug. Dan mag hij met kinderen en zijn vaste camerateam naar de mooiste plekken van Nederland: ‘Zuid-Limburg is mijn favoriet. Die heuvels, grotten, bossen... Echt vet.’ Maar goed, kantoor hoort er ook af en toe bij. ‘Al is het grappige, of nou ja, het is helemaal niet grappig, maar ik zit dus nu minder binnen dan in de laatste drie jaar van mijn boswachterschap: dat was zo veel geregel en administratie.’

Als het effe kan gaat hij ook in zijn vrije tijd de natuur in, in Beek, vlak bij zijn woonplaats Nijmegen. De heuvels daar bedwingen, al hardlopend. Hij pakt dan een deel van de N70-natuurwandelroute, met 375 hoogtemeters, ‘daar ga je dus wel kapot, maar dat is ook wel weer lekker.’ Want lafjes wandelen, daar heeft Hogenbosch echt een hekel aan. Maar goed. Er zijn ergere dingen in de wereld. Zoals, juist, buikgriep.