Presentator Amber Kortzorg: ‘Ik vind het niet nodig om als maker altijd maar kwetsbaar te zijn’

In de laatste aflevering van haar BNNVara-serie Alles is famiri zitten Amber Kortzorg (31) en haar vader Lloyd samen, op twee klapstoeltjes, aan de oever van de Surinamerivier. Het is een beladen ontmoeting, waar in zes afleveringen naartoe is gewerkt: over zijn afwezigheid in haar leven, over waarom zij voorheen nooit interesse had getoond in Suriname, zijn land.

Kortzorg heeft een witte moeder en een zwarte vader. Haar vader is een Surinamer van creoolse, inheemse en Chinese komaf, haar moeder een Nederlandse vrouw uit Amsterdam-Noord. Ze gingen uit elkaar toen Amber zes maanden oud was, en sindsdien verloopt het contact tussen vader en dochter moeizaam. Acht jaar geleden emigreerde Lloyd Kortzorg terug naar Suriname – hij had in Nederland nooit kunnen aarden. Omgekeerd had Amber Kortzorg weinig met Suriname. Omdat haar vader de grote afwezige was, omdat haar moeder haar weinig kon vertellen over de Surinaamse cultuur, en omdat ze op school nagenoeg niets over het land leerde. En dan heeft ze ook nog een lichte huidskleur, rode krullen en groene ogen – een ‘wit’ uiterlijk.

Haar vader kijkt tegenwoordig elke week, op zijn laptop, naar Kassa, het BNNVara-consumentenprogramma dat Kortzorg sinds 2020 presenteert – ze is de jongste NPO1-presentator met een groot kijkerspubliek. ‘Hij is trots. Ik vind het een grappig idee dat hij dan zit te kijken naar waar de Nederlandse consument tegenaan loopt. In Suriname hébben ze geen consumentenrechten.’ Dat ze koning Willem-Alexander interviewde, en minister-president Mark Rutte, dat zijn de dingen die indruk op hem maakten, vertelt Lloyd op zijn klapstoel in Alles is famiri, hij dacht: ‘Zo, die meid van mij heeft het ver geschopt. Verder dan ik ooit kan komen.’

Hij zegt daarna dat je ‘helemaal meegezogen werd in die witte wereld’, wat bedoelde hij daarmee?

‘Interviews met hooggeplaatsten, dat is voor hem ver van zijn bed. Hij heeft eerder weleens gezegd: de maatschappij staat tussen ons in. Lang heeft hij mij gezien als witte Nederlandse vrouw, en ik mezelf eigenlijk ook. Maar dat ben ik niet. Ik denk dat ik iets gemist heb in mijn leven, dat een stuk van mijn identiteit verborgen is gebleven. Mijn vader was blij dat ik naar Suriname kwam, dat ik het land ben gaan ontdekken. Hij ziet dat ik erdoor ben veranderd, dat het ons dichter bij elkaar heeft gebracht. Ik snap zijn spiritualiteit nu beter. Ik kan me herinneren dat hij vroeger bij een verhuizing door zijn nieuwe woning liep met een wierookstokje, om het huis te zegenen en de boze geesten te verdrijven. Toen vond ik dat heel raar, nu weet ik: in Suriname zit die spiritualiteit in alles.’

Wanneer begon je je bezig te houden met je Surinaamse voorouders?

‘Eigenlijk tijdens Black Lives Matter, in 2020. Toen besefte ik: racisme, slavernij, de koloniale geschiedenis, dat is ook mijn verhaal. Ik was in het Tropenmuseum in Amsterdam, daar staan op een muur alle achternamen van tot slaaf gemaakten. Dus ik ging langzaam met mijn vinger langs die achternamen, en daar stond het: Kortzorg. Dat sloeg echt in. Ik schrok, het is heel verdrietig wat mijn voorouders is aangedaan. En ik voelde me ook schuldig omdat ik er zo weinig van wist, zo weinig in die geschiedenis had geïnvesteerd. Mijn vader heeft het nooit kunnen loslaten, hij had het altijd over zwart en wit, over ongelijkheid. Hij zei: ‘Amber, ik ben zwart, daardoor sta ik op achterstand, mensen accepteren mij niet. Het is een groot geluk dat jij een witte huidskleur hebt.’ Hij hield daar maar niet over op, vroeger, ik stoorde me er soms aan. Nu zeg ik zélf de dingen die hij vroeger zei.’

Je zegt in de serie: ‘Ik heb lang gedacht dat hoe je je cultureel voelt helemaal bepaald wordt door hoe je opgroeit. Ik ben Nederlands opgevoed, dus ik ben een Nederlander.’

‘Ik zei altijd: ik heb een Surinaamse vader, en nooit: ik ben Surinaams, of ik ben half-Surinaams. Ik distantieerde me ervan, en dat kon ook makkelijk, want ik bewoog me in witte werelden: ik zat op het Barlaeus Gymnasium, ik werkte in de journalistiek. Als ik meer op mijn vader had geleken, had ik me denk ik vanzelfsprekender met mijn Surinaamse achtergrond geïdentificeerd. Nu moest ik het vaak uitleggen: ja, ik ben écht half-Surinaams. Zelf zag ik, als ik in de spiegel keek, een witte vrouw. Nu zie ik ook de ogen van mijn Chinese voorouders, brede schouders, een atletisch lijf – er is veel aan mij dat Surinaamser is dan Hollands.’

Je laat in de serie cornrows in je haar vlechten en zegt: ‘In de spiegel zie ik een witte vrouw met een zwart kapsel.’

‘Dat invlechten was best een hobbel. Ik vroeg me af: is dit wel gepast? Maar de vrouw die mijn haar vlocht, Titinbo Aviankoi, zei: jij hebt die geschiedenis ook in je. Ze vond het hele idee sowieso onzin, zei: ik snap niet dat jullie je in Nederland over dat soort dingen druk over maken, ik ben juist trots op iedereen die mijn cultuur wil uitdragen. Ik was zenuwachtig, toen we begonnen met filmen, heb me afgevraagd: ben ik de juiste persoon om een serie over dit land te maken? Er zijn genoeg zwarte vrouwen die meer binding hebben met het land. Ik voelde me niet op m’n plek. Dat had natuurlijk te maken met het feit dat ik mezelf totaal niet als Surinaams zag.’

Was je voor het filmen van deze serie wel in Suriname geweest?

‘Ja, twee keer. Maar niet met mijn hart, alleen met mijn hoofd. De laatste keer toen ik 24 was, toen heb ik er mijn masterscriptie geschreven, over de verslaggeving van de verkiezingen van 2015, toen Bouterse herkozen werd. Ik was daar als observator, ik schreef mijn scriptie en ging weer weg. Ik voelde me er niet thuis, vond het stoffig, warm, ik vond alles slecht geregeld. Ik keek met een eurocentrische, Nederlandse blik. Het land was niet goed genoeg, onze westerse cultuur was veel verder. Dat kwam ook doordat ik in Nederlandse media alleen maar las over corruptie, de Decembermoorden en economische malaise.

Ik wilde het verhaal over Suriname vertellen vanuit Suriname, niet vanuit wat wij Nederlanders denken dat Suriname is. Ik zag mezelf daarbij als iemand die verslag zou doen. Nou, en toen maakte ik kennis met de regisseur van de serie, Hesdy Lonwijk, zelf een Surinamer, en die zei: sorry, dat is niet genoeg. Ik wil dat je vóélt.’

Alles is famiri gaat niet alleen over de band met haar eigen vader, de serie schetst hoe gewone Surinamers leven, in het binnenland en in Paramaribo. Met als overkoepelend thema: de rol van familie. ‘Ik wilde weten hoe Surinamers naar de toekomst kijken. En ik wilde laten zien wat wij in Nederland van Suriname kunnen leren: de zorg voor elkaar, de familiaire banden die daar zo worden gekoesterd. Nederlands is bij mijn weten de enige taal met een apart woord voor ‘gezin’. In Suriname is het famiri, en die is veel groter dan het kerngezin. Ook je ooms en tantes zorgen voor je, voeden je op. Als ik mijn achterneef aan Hesdy voorstelde, zei hij: nee, dat is gewoon je neef. In Suriname zijn halfbroers en halfzussen gewoon je broers en zussen. Men woont vaak bij elkaar op het erf en volwassen kinderen zorgen voor hun ouders, zoals zij voor hen hebben gezorgd. Eten wordt met elkaar gedeeld en een ziek familielid neem je in huis. Ja, er zijn daar veel afwezige vaders en de zorg voor kinderen komt vaak op de schouders van moeders terecht, maar tegelijkertijd is het gemeenschapsgevoel er een stuk groter dan hier. Wij leven in onze eigen cubicles, praten zelfs bij de supermarkt niet meer met iemand en denken de liefde te vinden door in ons eentje op de bank te zitten met onze telefoon in de hand. Zelf probeer ik dat gemeenschapsgevoel meer op te zoeken. Ik ben bewust in Betondorp gaan wonen, waar er een gedeelde moestuin is, een repaircafé om de hoek.’

Eigenlijk wilde ze het in Alles is famiri helemaal niet over haar band met Suriname en haar vader hebben, zegt ze. ‘Ik zag dat niet zitten. Maar Hesdy zag dat anders, en hij heeft zijn zin gekregen. Hij is ongelooflijk innemend, hij nam me helemaal mee. Toen we aankwamen, kocht hij op het vliegveld een Parbo Bier en zei hij: we gaan nu de grond zegenen. Hij goot een beetje bier op de grond, en ik dacht: okééé, ik laat het maar over me heen komen. Het kantelpunt kwam toen ik een wasi nam, een ritueel kruidenbad door een medicijnman, om de ziel te ontlasten van oude wonden. Ik wenste voorspoed voor mijn naasten, dat mijn moeder en oma in gezondheid oud zullen worden, en dat de band met mijn vader beter zal worden, zodat we nog een aantal mooie jaren kunnen hebben samen, zonder verdriet en onbegrip. Pas toen viel het kwartje, eigenlijk: het wás ook persoonlijk, daar kon ik gewoon niet omheen.’

Wat opvalt bij het kijken naar de serie, is dat de Surinamers die je spreekt veel minder moeite hebben dan jij met het erkennen van je Surinaamse kant.

‘Ja, dat klopt. Een van de geïnterviewden zei: ik zie het gewoon aan jou. Hij zei: je hebt Surinamers in alle kleuren. In Nederland zijn we erg bezig met denken in termen van zwart en wit, met wat je wel en niet kan zeggen, met ons verhouden tot het verleden. Dat is allemaal belangrijk en terecht, maar in Suriname is men met andere dingen bezig. Daar heeft men behoefte aan een gesprek over de toekomst – hoe komen we verder?

Er komen nu excuses aan van het Nederlandse kabinet over het slavernijverleden, ongelooflijk goed natuurlijk, er komt een slavernijmuseum, meer geld voor educatie, allemaal hartstikke fijn, maar ik denk: investeer ook in Suriname, in de infrastructuur, het onderwijs, de gezondheidszorg. Zorg bijvoorbeeld dat Surinamers gratis in Nederland kunnen studeren. En er zijn zoveel Surinaamse Nederlanders die iets zouden willen bijdragen aan het land, maar de offers die je moet brengen zijn te groot, je zegt kansen vaarwel als je kiest voor een leven daar. Zorg dat er beurzen beschikbaar komen. Dan ben je pas écht bezig met het herstellen van het onrecht uit het verleden. Als het alleen maar gaat om men in Nederland te laten inzien hoe erg de slavernij is geweest, is Suriname daar niet mee geholpen.’

In een van de afleveringen ga je eten bij je oom Duncan en neef Rodney, tegen wie je zegt dat je je binnen de Surinaamse tak van de familie altijd een buitenbeentje hebt gevoeld. Was dat moeilijk om toe te geven?

‘Het is lastig om hardop te zeggen dat je je lang eenzaam hebt gevoeld in de familie. Omdat mijn vader geen deel was van de opvoeding, werd mijn connectie met de rest van de familie ook minder. Als we op een verjaardag in de keuken stonden, werd me weleens gevraagd of ik de pom af wilde maken. Eh, pom, wat is dat ook alweer? Als er Surinaams tegen me werd gesproken, lachte ik, maar ik had geen idee wat er werd gezegd. En als ze begonnen te dansen, durfde ik niet mee te doen en bleef ik op de bank zitten.’

Wat vond je moeder ervan dat je deze serie ging maken?

Kortzorg denkt even na. ‘Poeh, ja... Wat ik knap vind van mijn moeder is dat zij haar eigen verdriet hierover altijd ondergeschikt heeft gemaakt aan het mijne. Ik zeg in deze serie dat ik een lastige jeugd heb gehad, omdat ik een vaderfiguur heb gemist. Ik kan me voorstellen dat dat voor haar moeilijk is om te horen, dat ze daar misschien zelfs wel schuldgevoelens over heeft, maar dat laat ze tegenover mij niet blijken. Dat vind ik mooi, ze is daarin zo sterk. Ik denk dat ze misschien wel enige twijfels had bij het feit dat ik voor deze serie ook de band met mijn vader ben gaan onderzoeken. In al die jaren heb ik vaker geprobeerd een stap in zijn richting te zetten, en ik ben vaak teleurgesteld. Ze was op haar hoede.’

Wat voor moeder was zij?

‘Ze was een moeder en een vader tegelijk. Mijn moeder is een intelligente en vrijgevochten vrouw, die altijd haar eigen geld heeft verdiend. Ze is stoer en handig, ze maakt meubels, badkamers, keukens en boten. Ze was kleuterleider maar heeft zich laten omscholen en werkt nu als programmeur in de ict, voor een bank. We woonden in een volkswijk in Amsterdam-Noord en spraken thuis met een plat Amsterdams accent. We lazen geen krant, er werd niet over politiek gesproken. Maar mijn moeder heeft desondanks uitgesproken ideeën over hoe we met de natuur moeten omgaan, ze heeft een enorm rechtvaardigheidsgevoel. Mijn moeder is het mooiste dat mij heeft kunnen overkomen.’

Je schreef onlangs op Instagram dat je trots was omdat je als ‘dochter van een alleenstaande moeder uit de arbeidersklasse’ een huis in Amsterdam had gekocht. Ben je je er altijd van bewust geweest dat je niet uit een intellectueel en vermogend milieu komt?

‘Nee, eigenlijk niet. Ik ben me pas echt gaan realiseren dat er klasseverschillen zijn in Nederland na een lezing van Joris Luyendijk, waarin hij sprak over ‘klassemigranten’, mensen die uit een gezin komen waar niemand heeft gestudeerd, dat zelf wel deden en nu bovenmodaal verdienen. Toen hij dat zei dacht ik: ‘o, wat grappig, dat ben ik.’ Ik kon goed leren, en mijn moeder vond dat ik naar een goede school moest. Dat werd, op basis van een schoolgids, het Barlaeus Gymnasium, een elitaire school. Op de eerste schooldag werd daar gezegd: ‘Jullie zijn heel bijzonder, en als jullie hier klaar zijn, kunnen jullie alles worden wat je wil.’ Zo had ik nog nooit naar mezelf of naar leeftijdsgenoten gekeken.’

Je accent leerde je af.

‘Ja, mijn moeder zei: wat praat je ineens raar! Ik zei dat ik in een grachtenpand wilde wonen, ik wilde merkkleding dragen. Nou, toen heeft mijn moeder me wel even gewezen op wat we wél hadden. Ik las laatst de roman Veranderen: methode van de Franse schrijver Édouard Louis, dat gaat over hoe de hoofdpersoon zich aanpast als hij vanuit zijn achterstandsmilieu gaat studeren in de stad. Hij maakt een metamorfose door, innerlijk én uiterlijk. Zijn achtergrond is anders – hij heeft echt honger gekend, ik niet, en wij gingen elk jaar op vakantie. Maar toch, wat hij omschrijft herkende ik: dat je, naarmate je je meer beweegt in intellectuele kringen, andere boeken gaat lezen, naar andere muziek gaat luisteren, een afstand creëert tot waar je vandaan komt. Het feit dat ik nu zo netjes Nederlands spreek, voelt ook als een verloochening van waar ik vandaan kom.’

Heb je je op het Barlaeus ooit thuis gevoeld?

‘Nee, ik ben me altijd anders blijven voelen. Mijn eerste vriendje was een jongen uit de Bijlmer, die was opgevoed door een alleenstaande, Colombiaanse moeder, straattaal sprak en net als ik naar hiphop luisterde. Hij zat ook op het Barlaeus, en we vonden elkaar. Ik heb vriendinnen overgehouden aan het Barlaeus die me dierbaar zijn, maar ik zie nog steeds de verschillen: het soort sieraden dat ze dragen, de huizen waarin ze – met financiële hulp van thuis – kunnen wonen, het feit dat hun ouders vaak vooraanstaande maatschappelijke posities bekleden, het feit dat op hun feestjes iedereen wit is.’

Het was een kronkelige weg die Kortzorg naar de journalistiek leidde. Ze wilde ‘beroemd worden’ en deed als twintiger auditie voor presentatieklussen op tv, bij Het Klokhuis en TMF, zonder veel succes. ‘Ik was in die tijd helemaal niet bezig met de wereld, ik was alleen maar bezig met mijzelf laten zien aan de wereld.’ Daarna studeerde ze Hersenwetenschappen, ‘maar ik stopte na mijn bachelor omdat ik geen zin had om mijn leven te slijten in een laboratorium’, en volgde ze de BNNVara Academy, een opleidingstraject voor mediatalenten. ‘Destijds was dat nogal een harde en competitieve omgeving, niet al te pedagogisch verantwoord. Er waren meerdere kandidaten die, in een soort wedstrijd, met elkaar streden om een contract, wat sociale veiligheid betreft niet de beste plek. Ik was er niet zo geschikt voor.’

Daarna volgde ze aan de Universiteit van Amsterdam een master journalistiek. ‘Pas toen is mijn leven echt begonnen, zo voelt het. Ik ging kranten en boeken lezen, documentaires kijken, me écht verdiepen in de wereld. Dat wakkerde een enorm rechtvaardigheidsgevoel aan. Op de opleiding vonden ze me te activistisch, ik had te veel een mening, vonden ze. Nu hebben ze me gevraagd voor de raad van advies, dus het kan verkeren.’

Heeft het presenteren van Kassa, een programma waar anderhalf miljoen mensen naar kijken, je leven veranderd?

‘Het kwam op m’n pad toen ik die hele televisiedroom eigenlijk al vaarwel had gezegd. Ik begon als maker van het wekelijkse item Belbus, en uiteindelijk heb ik Brecht van Hulten, die ziek werd, vervangen als presentator. Ik zie de positie die ik heb echt als een verantwoordelijkheid, ik wil die plek gebruiken om onderwerpen te agenderen, ik hamer in redactievergaderingen op duurzaamheid, kansenongelijkheid en inclusiviteit. Een gewoon consumentenprogramma vind ik niet passen in een wereld waarin we juist mínder spullen moeten kopen.’

Vond je dat Kassa te veel ging over welke staafmixer je moet kopen?

‘Ik wilde dat het programma breder zou kijken, ook naar de uitvoeringsorganisaties van de overheid bijvoorbeeld, naar mensen die vermorzeld zijn door het systeem. Drie jaar geleden zeiden ze nog: Amber, dit past niet binnen het Kassa-format. Maar ik ben ertegen blijven ageren, want ik wil geen stofzuigers testen terwijl er kinderen zijn die zonder ontbijt naar school gaan, en er mensen zijn die 40 uur per werken en niet rond kunnen komen. Ik denk – en hoop – dat het wel wat heeft uitgemaakt, dat ik daar zo gepassioneerd over ben. Al ben ik nog steeds weleens kwaad. Het gaat mij allemaal te traag. Ik werk bij een omroep die bewust en oprecht bezig is met inclusiviteit, maar zelfs bij ons is het personeelsbestand veel te wit. Ik heb er bij BNNVara en de producent op gehamerd dat ik voor Alles is famiri wilde samenwerken met een Surinaams-Nederlandse regisseur. Dat bleek ‘lastig’. De ingesleten paden van Hilversum leiden veelal tot dezelfde witte regisseurs.’

En hoe is het in Hilversum met de positie van vrouwen gesteld, vind jij?

‘Nou, dat kan beter. Ik vind het goed dat BNNVara bij Op1 twee vrouwen de presentatie laat doen. Maar als ik kijk hoeveel vrouwelijke journalisten een eigen televisieserie maken, dan is dat bedroevend. Welmoed Sijtsma maakt een serie, over deepfakes in de porno-industrie, iets waar zij zelf ook mee te maken heeft gehad – prima, maar het is wel weer een kwetsbaar onderwerp, gerelateerd aan haar vrouwzijn. Liesbeth Staats maakte een serie over waarom vrouwen minder werken dan mannen, Fidan Ekiz maakte een serie over feminisme in Nederland. Ik zou het fijn vinden als vrouwelijke journalisten series zouden maken die helemaal niets met hun vrouwzijn te maken hebben. Die voorbeelden zijn er, Eva Jinek met haar serie over de VS, bijvoorbeeld, maar het zijn er wel een stuk minder.’

Waarom wilde je zo graag beroemd worden?

‘Ik was altijd op zoek naar externe bevestiging, en beroemd zijn is natuurlijk de ultieme vorm van gezien worden. Als je beroemd bent, kunnen ze niet om je heen. Ik was dol op aandacht, ik heb vroeger veel vriendjes en kortstondige relaties gehad. Als ik mijn dagboeken teruglees, was ik vaak op drie jongens tegelijk verliefd, en ik ging ook vreemd. Het was voor mij moeilijk om erop te vertrouwen dat iemand je niet verlaat, met als gevolg dat ik zelf maar vertrok voor het zover was. Zo is dat eigenlijk altijd gegaan. Ik hang erg aan mijn onafhankelijkheid. Als je alles alleen doet, kun je ook niet teleurgesteld raken.’

Hoe duid je zelf dat altijd maar zoeken naar externe bevestiging?

‘Dat heeft duidelijk met mijn vader en zijn afwezigheid te maken. Wat er in je vroege jeugd gebeurt is ongelooflijk vormend. Ik heb mezelf altijd wijsgemaakt dat ik zó jong was toen mijn eigen vader wegging, dat ik het niet kan hebben gemerkt. Dat zei ik altijd: nee joh, mijn ouders zijn wel gescheiden, maar dat is echt niet zielig, want ik was nog maar een half jaar oud en mijn moeder is twee in één. Ik heb lang gezegd dat ik niks heb gemist.’

Maar dat klopt niet.

‘Nee. Natuurlijk miste ik een vader. En mijn moeder heeft het ongelooflijk goed gedaan, maar ze was ook af en toe verdrietig, radeloos, of emotioneel afwezig. Dat moet ik als kind hebben gemerkt.’

In de serie zit een scène waarin je met je moeder naar babyfoto’s kijkt, waarop te zien is dat je vader jou liefdevol in zijn armen houdt. Je zegt: ‘Zo had het ook kunnen zijn.’

‘Ik had er nooit zo bij stilgestaan. Maar je ziet het, op die foto’s, aan hoe hij me vasthoudt. Zo was het dus, aan het begin, en daarna ook nog wel eens, sporadisch. Hij heeft me vastgehouden voor zover hij kon. Maar hij was bezig zijn eigen hoofd boven water te houden. Mijn ouders hebben twaalf jaar een relatie gehad, maar tijdens mijn moeders zwangerschap kreeg hij last van ernstige depressies. Mijn vader heeft nooit een geheim gemaakt van zijn psychiatrische problemen, hij heeft therapie gehad en in een kliniek gezeten, hij slikte medicatie. Hij heeft zich nooit geaard gevoeld in Nederland, denk ik, daar zal het ook mee te maken hebben gehad. Hij kwam als 16-jarige jongen vanuit Suriname in Amsterdam terecht, die overgang was enorm. Het is nooit goedgekomen tussen hem en calvinistisch Nederland. Toen hij wegging bij mijn moeder, was dat, zei hij, om ons te beschermen. Hij wilde ons niet belasten met zijn depressies. Dat is ergens ook nobel en mooi. Toen mijn moeder een nieuwe partner kreeg, die zich als een vaderfiguur naar mij opstelde, heeft hij gedacht: laat ik maar afstand houden, zodat zij samen een stabiel gezin kunnen zijn.’

Hoe vaak zag je hem na de scheiding?

‘Soms eens per maand, dan ging ik naar hem toe met mijn rode koffertje en mijn kat, Mowgli. Maar er zijn periodes geweest dat het lang slecht met hem ging, en dan zag ik hem niet. Ik heb hem wel eens jaren niet gezien.’

Ben je ooit boos op hem geweest?

‘Na de puberteit pas. Ik heb lang gedacht: dit is nu eenmaal zo. Ik denk dat je als kind kneedbaar bent, en ik wilde mijn moeder niet belasten. Toen ik jonger was, begin twintig, nam ik soms hallucinerende truffels, en als ik die had genomen en ik keek naar een foto van hem, kon ik niet stoppen met huilen. Dan kwam al het verdriet naar boven. Op alle andere momenten stopte ik het weg. Het erover praten doe ik eigenlijk pas nu, en ik ben 31.’

Sprak je hem ooit op aan op zijn afwezigheid?

‘Toen ik jong was niet, toen was het ja en amen, ik wilde hem niet wegjagen. Ik heb me altijd zorgzaam opgesteld. Als ik op mijn 15de bij hem thuis kwam, en het huis was een zooitje, dan ging ik opruimen, afwassen en boodschappen doen, ik nam hem mee wandelen en bood een luisterend oor, probeerde positiviteit in zijn leven te brengen. Eigenlijk gedroeg ik me als een ouder, naar hem toe, terwijl ik misschien juist op mijn strepen had moeten gaan staan: pa, als ik kom, dan zorg je dat het opgeruimd is. Dat had hem misschien een zetje kunnen geven.’

‘Acht jaar geleden verhuisde hij terug naar Suriname, sindsdien gaat het beter met hem. Hij heeft na zijn verhuizing pogingen gedaan het contact te verbeteren, maar ik dacht: ik ben nu volwassen, je bent te laat. Sinds mijn reis gaat het beter, ik ben het beter gaan begrijpen. Hij past daar beter. Ik confronteer hem nu makkelijker met dingen die ik niet leuk vind. Want pas als je eerlijk bent, kun je echt een connectie maken. Als je alles voor je houdt, drijf je langzaam van elkaar weg. Ik zie het contact met hem nu als een aanvulling op wie ik ben, in plaats van dat er een zwart gat opgevuld moet worden. Maar goed, het gaat nu wel erg lang over mijn vader. Daar ben ik alert op, want het gaat in interviews met vrouwen vaak over hun gevoeligheden en kwetsbaarheden, waar het bij mannen meer gaat over wat ze doen en waar ze voor staan.’

Hoe was het om de serie terug te zien?

‘Om eerlijk te zijn: ik vind het mooi, en het heeft me veel gebracht, maar ik denk niet dat ik het nog een keer op deze manier zou doen. Ik vind het niet nodig om als maker altijd maar kwetsbaar te zijn. Ik zat daar naast mijn vader op dat klapstoeltje omdat ik voor het eerst in dertig jaar interesse toonde in zijn – en dus mijn – culturele achtergrond. Dát was de aanleiding voor de serie, niet een stilzwijgend verlangen naar een hereniging met mijn vader. De NPO is dol op egodocumentaires, maar persoonlijk vind ik dat het journalistieke landschap erdoor verschraalt. Soms wil je gewoon iets maken omdat het maatschappelijk relevant is, zonder dat jouw levensverhaal op tafel moet. Misschien wil ik volgende keer dus liever achter de schermen blijven. Ik denk sowieso niet dat ik een leven lang voor televisie blijf werken. Sinds een jaar heb ik een nevenfunctie als toezichthouder, bij de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. Als journalist observeer en agendeer je, maar ik zou ook zelf achter het stuur willen zitten. Ik zou uiteindelijk bestuurder willen worden, misschien wethouder, in ieder geval iets in de semi-publieke of publieke sector. Als ik een directeur aan het woord hoor, denk ik: ik wil jouw baan. Dat hoeft niet meteen, maar wel over een jaar of tien.’

