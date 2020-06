Premier van Nieuw-Zeeland doet vreugdedansje: het land is weer coronavrij

Eind mei gingen in Nieuw-Zeeland voorzichtig weer de paardenraces weer van start, zoals hier op de Addington-renbaan in Christchurch. De wedstrijd werd toen nog zonder toeschouwers gehouden. Vanaf dinsdag heft Nieuw-Zeeland een groot aantal restricties vanwege het coronavirus op. Beeld AP

Zeventien dagen geleden werd voor het laatst een nieuwe besmettingsgeval gemeld en sindsdien zijn nog eens 40 duizend inwoners getest. Dat die allemaal negatief testten gaf de autoriteiten het vertrouwen om Nieuw-Zeeland – voor het moment – coronavrij te verklaren.

Vanaf dinsdag gelden geen restricties meer voor bruiloften, begrafenissen en andere samenkomsten; mogen de cafés weer open; en gaan alle bussen en treinen weer rijden. Ook de afstandsregels gaan de prullenbak in, waardoor zelfs de rugbystadions hun deuren kunnen openen. ‘Dit is een mijlpaal, Nieuw-Zeeland bedankt’, zei premier Ardern, die verklapte dat ze eerder op de dag een vreugdedansje had gemaakt.

‘Virus keert terug’

Het nieuws is een opsteker voor de vijf miljoen Nieuw-Zeelanders, die relatief vroeg in een strenge lockdown werden gedwongen. Ardern, die steeds voorzichtigheid predikte, waarschuwde maandag voor de terugkeer van het virus. ‘We zullen vrijwel zeker weer besmettingsgevallen krijgen. Dat is geen teken dat we hebben gefaald, maar dat is nou eenmaal de realiteit van dit virus.’

Nieuw-Zeeland is nu vooral beducht op nieuwe coronagevallen uit het buitenland. Daarom blijven de grenzen voorlopig dicht. Wie in uitzonderlijke omstandigheden toch naar binnen mag, moet twee weken in quarantaine.

Nieuw-Zeeland en Australië onderhandelen wel over een ‘reisbubbel’, die vliegen tussen beide landen zonder quarantaine mogelijk moet maken. Ook hier stelt Nieuw-Zeeland zich voorzichtig op, omdat in Australië nog wel nieuwe coronagevallen worden aangetroffen.

Een van de eerste landen

Met het verdwijnen van het virus is Nieuw-Zeeland een van de weinige landen die het virus hebben bedwongen. Een ander voorbeeld is Vietnam, dat ook al wekenlang geen binnenlandse besmettingen meer heeft gezien.

In totaal raakten ruim 1.500 Nieuw-Zeelanders besmet, slechts 22 patiënten overleden: niet slecht voor een land met 5 miljoen inwoners.

Een belangrijke factor voor het succes is dat de regering relatief snel de grens sloot voor reizigers uit China – en niet lang daarna voor iedereen. Zelfs de eigen burgers in het buitenland mochten niet meer terugkeren. De geïsoleerd gelegen eilandencombinatie kon zich daarna volledig storten op de bestrijding van het virus in eigen land.

Strategie: vroeg en streng

‘Vroeg en streng’, zo kenmerkte Ardern deze coronastrategie, en dat was niet gelogen. Zeven weken lang mochten de inwoners alleen voor het hoognodige de straat op en moesten de meeste bedrijven hun deuren sluiten. En ook daarna werden de restricties slechts langzaam en stapsgewijs opgeheven. Besmette gevallen werden geïsoleerd, hun contacten opgespoord en in totaal zijn 300 duizend inwoners getest.

Dat de eigenwijze Nieuw-Zeelanders het strenge beleid hebben geaccepteerd, is mede te danken aan de simpele en effectieve manier waarop de 39-jarige Ardern de maatregelen verdedigde. De premier meldde zich geregeld vanuit haar woonkamer op Facebook Live, waar ze in een losse maar heldere stijl vragen beantwoordde. Het heeft haar populairder gemaakt, hetgeen ze goed kan gebruiken voor de verkiezingen in september.

Er is ook een prijs voor het strenge beleid: forse economische schade. Duizenden mensen hebben hun baan verloren, onder meer in de zo belangrijke toeristenindustrie, en er hangt een recessie in de lucht. Diverse oppositiepartijen vinden dat Ardern te lang heeft gewacht met het opheffen van de restricties, met onnodige economische schade als gevolg.