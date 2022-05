Premier Sri Lanka treedt af na uitroepen noodtoestand en uitgaansverbod door zijn broer, de president

Voor- en tegenstanders van de Sri Lankaanse regering raken dermate slaags in de straten van hoofdstad Colombo dat premier Mahenda Rajapaksa later zijn ontslag zal aanbieden. Beeld REUTERS

Bij de gevechten in Colombo zou een parlementslid van de regerende UNP zijn omgekomen. Het uitgaansverbod volgde maandag op de noodtoestand die de president vrijdag al had uitgeroepen om een einde te maken aan niet-aflatende protesten tegen zijn bewind. Betogers eisen al weken zijn aftreden en dat van zijn broer Mahenda. De demonstranten houden de Rajapaksa’s (ook andere familieleden bekleden hoge posities in de regering) verantwoordelijk voor de totale ineenstorting van de economie.

Als president Gotabaya Rajapaksa het ontslag van zijn broer aanvaardt, betekent dat het ontslag van zijn hele regering. Sri Lanka zal dan worden geregeerd door een interim-regering onder leiding van de president tot er een nieuwe regering is aangetreden. Gotabaya weigert vooralsnog zelf ook op te stappen. De vraag is of het aftreden van de premier voldoende zal zijn om de gemoederen te bedaren.

Economisch wanbeleid

De demonstranten waren neergestreken in een tentenkamp dat was opgezet buiten het kantoor van de president. Dat kamp werd het centrum van protesten tegen het economische wanbeleid dat het land naar de rand van de afgrond heeft geduwd en heeft geleid tot maanden van stroomuitval en tekorten aan voedsel, benzine en medicijnen.

Op 1 april had Gotabaya Rajapaksa al een keer de noodtoestand uitgeroepen en een uitgaansverbod uitgevaardigd, waarna honderden betogers werden gearresteerd. Die noodtoestand eindigde op 14 april, maar de betogingen gingen door. Studenten blokkeerden het parlement en de politie zette traangas en de wapenstok in tegen de demonstranten.

Maandag bestormden aanhangers van de Rajapaksa’s het tentenkamp en kwam het tot hevige gevechten, waarbij de oproerpolitie opnieuw traangas en waterkanonnen inzette. Daarbij vielen volgens een ziekenhuis in Colombo minstens 78 gewonden. Na de gevechten werd het uitgaansverbod van kracht en stuurde de president militairen de straat op om dat te handhaven.

Bloedige burgeroorlog

Sri Lanka worstelt nog steeds met de gevolgen van de bloedige burgeroorlog tussen Singalezen en Tamils, die in 2009 eindigde. Premier Mahenda Rajapaksa was president tot 2015. In zijn regeerperiode hebben de Rajapaksa’s een einde gemaakt aan de hervormingen die in 2009 met de Tamil-minderheid waren afgesproken. Ze voeren sinds 2019, met ex-militair Gotabaya Rajapaksa aan het hoofd, een eenzijdig pro-Singalees bewind.

De president heeft daarin absolute bevoegdheden gekregen. Hij kan eigenhandig het parlement en de regering naar huis sturen als hij dat wil. De combinatie van dit bewind, het nepotisme binnen de Rajapaksa-clan en de desastreuze covidpandemie hebben Sri Lanka in een diepe crisis gestort.