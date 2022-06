Premier Rutte zoekt bemiddelaar die de boeren terug aan tafel kan brengen

Dilan Yesilgöz, minister van Justitie en Veiligheid, Premier Mark Rutte, Jan Paternotte (D66) en Attje Kuiken (PvdA) donderdagavond tijdens het debat in de Tweede Kamer over de boerenprotesten. Beeld ANP - Bart Maat

De minister-president deed die toezegging donderdagavond in het debat over de recente ontsporingen van de boerendemonstraties tegen het stikstofbeleid. Gedurende het debat ontstond consensus tussen de BoerBurgerBeweging en de regeringspartijen VVD, CDA en ChristenUnie dat een bemiddelaar waarschijnlijk nodig is om het vertrouwen te herstellen. Dat voorstel werd eerder op de donderdag gelanceerd door oud-landbouwminister Cees Veerman.

Rutte omarmde het idee, op één voorwaarde: ‘Ik ga niet met de relschoppers aan tafel zitten. Niet met iemand die met een mokerhamer op een politiebus staat te rammen. Maar wel met de overgrote meerderheid van de boeren. En met de industrie: hoe kunnen we er voor zorgen dat meer waarde van het eindproduct terechtkomt bij de boeren? Laat nou iemand eens even helpen dat proces op gang te brengen en wat rust te brengen in de discussie. Dat zou ik me heel goed kunnen voorstellen.’

Hoewel de regeringscoalitie daarvoor dus wel de steun heeft van BBB-voorvrouw Van der Plas, is de linkse oppositie (die het stikstofbeleid wel steunt) minder enthousiast. PvdA-leider Kuiken ziet het als ‘een brevet van onvermogen’. GroenLinks-leider Klaver snapt niet wat het kabinet beoogt. Hij wees erop dat de Tweede Kamer het beleid dinsdag nog in grote meerderheid heeft goedgekeurd.

‘De provincies zouden aan de slag gaan, in gesprek met alle betrokkenen’, aldus Klaver. ‘Dat gesprek zou al op gang komen. De enige toevoeging is dat de minister er nu bij komt. Ik heb daar mijn grote twijfels bij.’ Ook coalitiepartij D66 is er niet gerust op, liet fractieleider Jan Paternotte weten: ‘Waar is die commissie op gericht? Toch niet op het opnieuw ter discussie stellen van al die besluiten die hier eergisteren genomen zijn?’

VVD, CDA en ChristenUnie beklemtoonden dat de doelen van het stikstofbeleid niet opnieuw ter discussie zullen komen te staan. ‘Ik ben niet bereid om de doelen los te laten’, stelde VVD-fractieleider Hermans ter geruststelling van Paternotte. ‘Mijn handtekening staat onder het regeerakkoord.’

Huisbezoeken strafbaar?

Het kabinet broedt intussen ook op de mogelijkheden om demonstraties nabij de huizen van politici strafbaar te stellen. Dat zou het voor de politie makkelijker moeten maken om op te treden tegen intimidatie en bedreigingen in de privésfeer, ook voordat de situatie uit de hand loopt.

Daarmee reageerde Rutte op een verzoek van regeringspartij D66. Onder anderen minister Van der Wal en CDA-Kamerlid Derk Boswijk kregen recent te maken met demonstranten op hun stoep. De D66-kopstukken Sigrid Kaag en Rob Jetten overkwam eerder hetzelfde.

In het debat veroordeelde de premier opnieuw de escalatie van de afgelopen week in de boerenprotesten. ‘Wij zijn een beschaafd land. Daarbij hoort dat je op een beschaafde wijze uiting geeft aan je opvattingen. Wij zijn geen land waarin we elkaar op zo’n verschrikkelijke manier in de weg zitten.’

Hij benadrukte dat politie en justitie nu ook al kunnen optreden tegen demonstranten aan huis, maar wil onderzoeken of het toch kan helpen als het expliciet strafbaar wordt gesteld. ‘Wij kunnen ons goed voorstellen dat we daarnaar gaan kijken.’

Onomstreden is het voorstel niet. Onder meer de fracties van SGP en SP snappen niet waarom politici specifiek beschermd zouden moeten worden, terwijl bijvoorbeeld ook agenten soms te maken krijgen met huisbezoek. Minister Yesilgöz van Justitie zei die twijfel te delen. ‘We moeten goed kijken of we de groep zo kunnen afbakenen. Maar daarom kan een onderzoek nuttig zijn.’