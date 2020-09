Premier Rutte wil de urgentie terug: ‘Alsjeblieft niet nog een keer al die overledenen’

Premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge tijdens de persconferentie over de huidige stand van zaken omtrent het coronavirus in Nederland. Beeld ANP

‘Dit kunnen we de mensen in de zorg niet aandoen’, zei Rutte op de persconferentie. ‘Niet nog een keer dezelfde crisis in de verpleeghuizen. Niet nog een keer al die overledenen. Alsjeblieft niet!’

Rutte waarschuwt dat het aantal besmettingen over drie weken op tienduizend per dag komt als de huidige trend doorzet. Dan komt ook de ziekenhuiszorg weer in de problemen. Hij snapt dat het virus voor veel mensen een ‘ver van mijn bed-show is geworden’ maar hoopt dat het nog niet te laat is. ‘Het virus is bezig met een comeback. Zo snel dat het Outbreak Management Team dringend adviseert om in te grijpen.’

Bij die ingrepen zegt het kabinet de economische en maatschappelijke schade zo beperkt mogelijk te willen houden. De signaalwaarde is belangrijk. ‘Met de maatregelen proberen we maximaal te stimuleren dat u en ik ons aan de regels houden. De regionale en lokale aanpak is de kern van onze tactiek. We willen het virus zo hard mogelijk raken met zo weinig mogelijk gevolgen voor de economie en de samenleving.’

Hij benadrukt dat het uiteindelijk niet zal lukken met nieuwe restricties alleen. ‘Niet de maatregelen hebben ons eerder dit jaar zo ver gebracht, maar ons gedrag. De intrinsieke diep gevoelde motivatie van 17 miljoen mensen om zich aan de regels te houden. Een sterk gevoel van gedeelde urgentie. Die urgentie, dat gevoel van noodzaak moet terug. We moeten het weer gaan voelen.’

Zoals al was uitgelekt richten de maatregelen zich op zes regio’s waar het aantal coronabesmettingen snel oploopt. Horecagelegenheden moeten daar vanaf zondag eerder sluiten. Om 01.00 uur gaan de deuren dicht, een uur daarvoor moeten de lichten al aan. Groepen in ­horecagelegenheden mogen niet groter zijn dan 50 personen. In overleg met de betrokken burgemeesters gelden de nieuwe regels vooralsnog in de regio's Amsterdam Amstelland, Rotterdam Rijnmond, Haaglanden, Utrecht, Kennemerland en Hollands Midden. Het aantal infecties is daar de afgelopen dagen snel opgelopen, vooral onder jongeren.

Het kabinet is het daarover eens geworden met de betrokken regio’s, maar stuit bij voorbaat op fel verzet. Niet alleen vanuit de horeca zelf, die vreest dat dit de doodsteek wordt voor veel ondernemers, maar ook vanuit de politievakbonden, die waarschuwen dat het probleem van samenscholende jongeren zich na middernacht slechts naar buiten zal verplaatsen. Agenten vrezen grote handhavingsproblemen.

Het kabinet denkt niettemin dat deze ingreep nodig is, omdat de horeca weliswaar niet de enige maar wel een belangrijke besmettingshaard is. ‘We horen het in alle gesprekken, en u weet het ook zelf: later op de avond, met wat alcohol erbij en als de muziek hard staat, wordt het lastig om je aan die anderhalve meter te houden. Daarom denken we dat dit helpt.’

Een andere pijler van deze fase in de coronabestrijding is een campagne-offensief gericht op jongeren in het algemeen en studenten in het bijzonder. In Amsterdam en Rotterdam werd daarmee vrijdag een begin gemaakt. De Amsterdamse burgemeester Halsema had een gesprek met tientallen vertegenwoordigers van studentenverenigingen. De Rotterdamse burgemeester Aboutaleb looft 10 duizend euro voor het beste idee om studenten bewust te maken van het belang van de coronamaatregelen.

Alle betrokken steden en regio’s zullen bovenop het nu afgesproken pakket ook nog hun eigen ingrepen doen, variërend van strengere handhaving op groepen tot afspraken met supermarkten over speciale winkeluren voor kwetsbare mensen.

Minister De Jonge van Volksgezondheid deed een nieuw beroep op het land om alleen naar de GGD-teststraten te komen met klachten. ‘De laboratoria zitten krap in hun capaciteit om de testen te analyseren. Dat merkt u aan de wachttijden. Daar wordt met man en macht aan gewerkt. Er zijn extra machines en materialen in aantocht, er zijn afspraken gemaakt met nieuwe laboratoria, we werken aan sneltesten. Maar de krapte zal nog een aantal weken aanhouden. Daarom is het echt belangrijk om je alleen te laten testen als je klachten hebt.’

Vanaf maandag gaat de voorrangsregeling in voor mensen met vitaal werk in het onderwijs en in de zorg. Voor hen is een apart telefoonnummer in het leven geroepen. Om de GGD’s voorlopig verder te ontlasten hoeven kinderen tot en met 12 jaar met milde klachten niet meer getest te worden. Dat heeft het kabinet besloten na advies van het Outbreak Management Team. Kinderen met een snotneus, kriebelhoest of beginnende keelpijn kunnen ook gewoon naar school, aldus de minister. ‘Het verspreidingsrisico is heel gering.’