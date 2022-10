Premier Rutte vraagt advies of hij meer mag vertellen over vergoeding onkosten aan koning

Het koninklijk gezin tijdens een fotosessie op Paleis Noordeinde. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

In een brief, die voorafging aan het dinsdag gehouden jaarlijkse debat over de begroting van het Koninklijk Huis, wijkt Rutte daarmee af van zijn standpunt vorig jaar. Toen zei hij dat een specificatie van de 5,4 miljoen euro voor ‘personele en materiële uitgaven’ van de koning zou stuiten op ‘de grenzen van de Grondwet’.

De Tweede Kamer wil al jaren meer weten over de achtergronden bij de ‘uitkering’ aan Willem-Alexander. Die bestaat uit een A-component van ruim 1 miljoen euro (het salaris) en een B-component, waarmee de koning volgens artikel 41 van de Grondwet ‘zijn Huis’ mag inrichten. Dat geld gaat op aan mensen die in zijn privésfeer werken en aan onkosten die hij maakt.

Prinses Amalia

Ook de andere betaalde leden van het koningshuis hebben zo’n B-component: koningin Máxima 700 duizend euro, prinses Beatrix ruim 1,1 miljoen en prinses Amalia 1,4 miljoen. Amalia stort zolang zij studeert haar uitkering terug in de staatskas, alsmede de onkosten als zij die niet maakt.

De hoogte van de vergoeding is in 1973 bij wet vastgesteld en wordt elk jaar geïndexeerd. Maar waarom het bedrag zo hoog is, terwijl daarnaast de gehele Dienst van het Koninklijk Huis (245 fte) al uit de Rijksbegroting wordt betaald, blijft onduidelijk. De Kamerleden Joost Sneller (D66) en Attje Kuiken (PvdA) dienden zomer 2020 een motie in, waarin zij Rutte vroegen een aanbeveling van de Algemene Rekenkamer over te nemen. De Rekenkamer vindt het wenselijk ‘elke vijf jaar een toets uit te voeren om te beoordelen of de hoogte van de B-component nog passend is bij de hoogte van de personele en materiële uitgaven van de koning’.

Vorig jaar antwoordde Rutte nog dat ‘handelingen en uitgaven’ onder de B-component ‘in zijn algemeenheid niet openbaar zijn’. Hij baseerde zich toen ook al op een advies van de Raad van State, uit 2016. Die vond indertijd dat voor het toetsen van de B-component ‘op een meer gedetailleerd niveau’ wettelijk ‘geen ruimte’ is, omdat de privacy rond de ‘eigen invulling’ door de koning hier domineert.

Deur op kier

Rutte zette de deur wel op een kier door te melden dat de top van het hofpersoneel niet uit de Rijkskas wordt betaald, maar uit de uitkering aan de koning. Hij omschreef de functies die Willem-Alexander in zijn hofhouding uit de B-component betaalt als ‘het management van de Dienst van het Koninklijk Huis en adviseurs’. Over de materiële uitgaven deelde hij slechts mee dat die betrekking hebben ‘op activiteiten met een hoog representatief karakter’.

Nu is Rutte dus bereid alsnog een verzoek aan de Raad van State te richten. Als zo’n periodieke evaluatie door de Rekenkamer zich bij nader inzien toch laat verenigen met artikel 41 van de Grondwet, wil de premier weten ‘welke uitgangspunten en voorwaarden hierbij dan in acht genomen dienen te worden’.

Sneller van D66 noemde dit in het debat ‘magere winst’. Hij sprak de hoop uit dat als de Raad van State inderdaad constitutionele ruimte ziet, Rutte die ook daadwerkelijk zal benutten. Rutte antwoordde: ‘Die intentie ligt er.’