Premier Rutte spreekt spijt uit over niet kunnen beschermen Srebrenica

Minister-president Mark Rutte heeft spijt uitgesproken over het niet kunnen beschermen van de enclave Srebrenica door Dutchbat in Bosnië in 1995. Tijdens de 25-jarige herdenking van de val van de enclave op het Potocari Memorial Center, vlak bij Srebrenica, sprak Rutte net als veel andere regeringsleiders een videoboodschap uit.