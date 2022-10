‘Premier Rutte overtrad de Archiefwet bij het wissen van zijn sms’jes’

Mei 2022: premier Mark Rutte zet zijn telefoon op stil voordat hij de Duitse bondskanselier Olaf Scholz ontvangt op het ministerie van Algemene Zaken. Beeld Freek van den Bergh

‘De chatberichten van de minister-president zijn onvoldoende gearchiveerd’, luidt de conclusie van de onafhankelijke toezichthouder, die een onderzoek startte nadat de Volkskrant in mei onthulde dat premier Rutte jarenlang iedere dag sms’jes wiste. Of er daardoor veel relevante informatie over de totstandkoming van politieke besluiten verloren is gegaan, valt niet meer te zeggen. ‘Hoe vaak chatberichten niet zijn gearchiveerd die daar op grond van de Archiefwet wel voor in aanmerking kwamen, kan de Inspectie niet nagaan’, zo staat in het rapport. ‘Veel chatberichten zijn immers gewist.’

Rutte handelde in strijd met de Archiefwet, omdat hij zich baseerde op een richtlijn van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Die richtlijn stelt dat bewindspersonen naar eigen goeddunken mogen beslissen of chatberichten gewist of opgeslagen worden. De Inspectie concludeert dat die instructie van het ministerie van Binnenlandse Zaken in strijd is met de Archiefwet en snel aangepast moet worden.

Dat Rutte jarenlang dagelijks zijn sms’jes wiste, kwam aan het licht doordat de Volkskrant zijn chatberichten met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur had opgevraagd om te onderzoeken hoe de besluitvorming tijdens de coronacrisis tot stand was gekomen. Toen werd duidelijk dat er weinig sms-berichten waren bewaard.

Realtime archiveren

Tijdens een rechtszaak legde de landsadvocaat uit dat Rutte aan ‘realtime archiveren’ deed. Wat de premier zelf relevant vond om te bewaren, stuurde hij door naar zijn ambtenaren. Als het bericht te lang was, belde hij het ‘parafraserend’ door. Vervolgens wiste de premier alle verzonden en ontvangen berichten, omdat anders zijn Nokia te traag en onoverzichtelijk zou worden.

Experts als hoogleraar archiefwetenschappen Charles Jeurgens en hoogleraar bestuursrecht Wim Voermans concludeerden in mei al dat Ruttes handelswijze in strijd was met de Archiefwet, maar de premier zelf wilde daar destijds niets van weten. ‘Ik heb van A tot Z gehandeld in de geest van de wet en in lijn met de wet’, verklaarde hij gedecideerd tijdens een Kamerdebat.

Een deel van de Kamer diende desondanks een motie van wantrouwen tegen premier Rutte in, omdat het wissen van de sms’jes in schril contrast stond met de door de VVD-leider beloofde nieuwe bestuurscultuur waarin meer aandacht zou zijn voor transparantie en verantwoording afleggen. Rutte hekelde op zijn beurt het wantrouwen van de Kamer en meende dat mensen zich daardoor afkeerde van de politiek.

De Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed is ook kritisch over ‘de informatiehuishouding’ van Ruttes ministerie van Algemene Zaken. De interne dienst die verantwoordelijk is om documenten goed op te slaan, krijgt onvoldoende ondersteuning, een ‘overkoepelende visie’ ontbreekt en twee cruciale vacatures, waaronder die van Chief Information Officer, worden alsmaar niet opgevuld.

Hugo de Jonge

De Volkskrant heeft geprobeerd om de gewiste sms-berichten van Rutte tijdens de coronacrisis alsnog boven water te halen door de correspondentie bij andere bewindspersonen op te vragen. Maar ministere Hugo de Jonge (ex-VWS, nu Volkshuisvesting) en andere relevante bewindspersonen weigeren berichtenverkeer met Rutte vrij te geven. Openbaarmaking zou de ‘eenheid van kabinetsbeleid’ in gevaar brengen. Volgens experts is de weigering van De Jonge en andere bewindspersonen eveneens in strijd met de huidige wetgeving, maar de Inspectie heeft daar niet naar gekeken.

Het ministerie van Algemene Zaken heeft onder leiding van Rutte al langer de reputatie zeer terughoudend te zijn met verslaglegging. Zo bleek bij het onderzoek naar de Toeslagenaffaire dat er amper notulen bestonden van overleggen. Volgens Rutte kwam dat omdat zijn ministerie zo klein is.

Eerder bleek ook al dat een sms-bericht dat toenmalig Unilever-CEO Paul Polman in 2018 naar Rutte stuurde, was verdwenen. De premier weigerde het bericht dat gerelateerd was aan de afschaffing van de dividendbelasting te openbaren, maar moest na Kamervragen uiteindelijk bekennen dat de sms was gewist. Er leek toen nog sprake van een incident. Dat Rutte jarenlang dagelijks zijn sms’jes wiste, werd pas dit jaar duidelijk.

Tijdens het Kamerdebat in mei over zijn verdwenen sms’jes gaf Rutte aan dat bewindspersonen voortaan niet meer op eigen houtje moeten beslissen welke chatberichten bewaard moeten worden en welke niet. Rutte zelf wist geen chatberichten meer, naar eigen zeggen omdat hij nu een telefoon heeft met meer geheugen.