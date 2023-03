Premier Rutte moet het bijna altijd doen met een minderheid in de Eerste Kamer

Premier Rutte met minister Hugo de Jonge en minister Kajsa Ollongren in de Eerste Kamer in 2018. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

Premier Rutte heeft in de afgelopen dertien jaar slechts twee jaar lang op een (nipte) meerderheid in de Eerste Kamer kunnen rekenen. Opvallend, want Ruttes voorgangers Jan-Peter Balkenende, Wim Kok en Ruud Lubbers hebben nooit met een minderheid in de Eerste Kamer gekampt. Balkenende en Kok zijn daar met 38 zetels in de Eerste Kamer wel dichtbij geweest.

Voor de vierde keer op rij halen de coalitiepartijen minder dan de helft van de stemmen bij de Provinciale Statenverkiezingen. Tot 2010 waren twee of drie regeringspartijen meestal genoeg voor een ruime meerderheid. Volgens de huidige telling houden de vier regeringspartijen bij de Eerste Kamerverkiezingen op 30 mei slechts 23 van de in totaal 75 zetels over. Dit is verreweg het laagste aantal sinds de invoering van het huidige systeem van Eerste Kamerverkiezingen in 1983.

De grootste meerderheid hadden de regeringspartijen in Lubbers-III. CDA en PvdA begonnen de rit in 1989 met 52 Eerste Kamerleden. Na een verlies bij de Provinciale Statenverkiezingen in 1991 hadden deze twee partijen er alsnog 43 over. Dat is bijna twee keer zoveel als de huidige regeringspartijen nu overhouden.

De huidige coalitie had met 32 van de 75 zetels al verbondjes met andere partijen nodig om iets door de Kamer te krijgen. Mogelijk denkt de premier met weemoed terug aan 2017. Rutte-III, met dezelfde vier coalitiepartijen als nu, was zijn enige kabinet met een meerderheid in de Eerste Kamer. Tijdens Rutte-I kwamen CDA en VVD, zelfs als de senaatszetels van gedoogpartner PVV worden meegeteld, maar tot 37 zetels, net geen meerderheid.