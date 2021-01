Premier Rutte: Het oordeel is nu aan de kiezer

Lees ook

‘Debat over toeslagenaffaire wordt een evenwichtsact’

Het is een drukke dinsdag in Den Haag. Rutte zal de wind van voren krijgen in het debat over de toeslagenaffaire, later komt het veiligheidsberaad bijeen om te vergaderen over de invoering van een avondklok. We bellen met politiek verslaggever Frank Hendrickx.

Na GroenLinks is ook D66 voor: kinderopvang moet gratis zijn

Als het aan GroenLinks en D66 ligt, wordt kinderopvang gratis. De twee partijen zullen daar vanmiddag een gezamenlijk voorstel voor doen in het Kamerdebat over de toeslagenaffaire en het aftreden van het kabinet.