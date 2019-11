Premier Rutte: ‘Dit is niet het land waarin ik wil wonen’

Premier Mark Rutte dinsdag voorafgaan aan het Vragenuur in de Tweede Kamer. Beeld ANP - Sem van der Wal

De premier die vooral in zijn eerste jaren zo vaak het verwijt kreeg dat hij onvoldoende moraliseerde, greep vandaag het opgelaaide racismedebat aan voor een onvervalste oproep aan de Nederlandse bevolking.

GESPREK VAN DE DAG

‘We schamen ons allemaal diep’

‘Ik ga niet vloeken, maar een land waarin een voetballer in tranen van het veld gaat omdat hij wordt aangesproken op iets waar hij niets mee te maken heeft (...) Als dat het land is waarin wij wonen, dan kunnen we het tentje beter morgen sluiten (...) Dit is het stomste en het domste wat je in een land kunt doen (...) Wij zijn het gaafste land van de wereld, maar op dit soort momenten schamen we ons allemaal diep.’

Minister-president Rutte werd dinsdagmiddag met spoed naar de Tweede Kamer geroepen vanwege de gebeurtenissen bij FC Den Bosch-Excelsior. Oppositie- en coalitiepartijen eisten op hoge toon dat het kabinet harder optreedt tegen racistische uitingen in de voetbalstadions. D66 denkt aan levenslange stadionverboden wegens wangedrag. Plus subsidiestops voor clubs die onvoldoende optreden. Het CDA oppert om punten af te pakken van lakse clubs. GroenLinks wil dat ‘elke optie voor nieuw beleid’ nu besproken wordt.

De premier knikte van ja en beloofde met alle betrokkenen in gesprek te gaan, maar denkt niet dat daarin de oplossing ligt. Hij draaide het om en legde de bal terug in de samenleving: ‘Natuurlijk moet de overheid hier iets van vinden. En misschien is wetgeving nodig. Maar alsjeblieft, heb niet de illusie dat wij dit als kabinet of Tweede Kamer kunnen oplossen. Hier ligt ook een verantwoordelijkheid voor het collectief. Laten wij als samenleving eerst eens 24 of 48 uur nadenken wat we hier zelf aan kunnen doen. Hoe kunnen wij hier elkaar op aanspreken? Hoe maken wij duidelijk dat dit onacceptabel is, dat dit een land is waarin we niet willen leven? Het is collectief dom, het is individueel dom, we moeten elkaar hierop aanspreken.’

De Kamer bleek die oproep te delen, maar vond het toch ook net wat te abstract om tevreden mee te kunnen instemmen. De premier mocht daarom pas weg toen hij had beloofd dat het kabinet zo snel mogelijk om tafel gaat met de KNVB, clubs en spelers om over een concrete aanpak te spreken. De premier zal daarbij zelf aanschuiven.

VOORTGANGSRAPPORT (II)

De participatiewet

Staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De erfenis van het vorige kabinet begint zwaar te drukken op Rutte III. Terwijl de ministeries van Defensie en Algemene Zaken nog altijd zoeken naar wat zij destijds met elkaar deelden over de burgerslachtoffers in Irak, meldde de inspectie vorige week dat de jeugdzorg sinds de decentralisatie op een onacceptabel laag niveau is beland.

Vandaag kwam daar het voortgangsrapport over een andere belangrijke decentralisatie, die van het arbeidsmarktbeleid, nog eens overheen: in een tijd waarin een recordaantal vacatures openstaat, heeft de Participatiewet ‘nauwelijks geleid tot een verhoging van baankansen’, schrijft het Sociaal en Cultureel Planbureau. Voor bijstandsontvangers steeg de kans op werk van 7 naar 8 procent. Voormalige ‘Wajong’ers’ komen vaker aan de bak – van 29 naar 38 procent – maar ze verdienen minder en het werk is meestal tijdelijk. Van de mensen die voorheen terecht konden in de sociale werkplaats, vindt een kleine 40 procent een baan.

Het Kamerdebat waarin de huidige staatssecretaris, Tamara van Ark, moet uitleggen of dat zo wel door kan, zal niet lang op zich laten wachten.

BURENTWISTEN

‘Stop met vissen’

De Nederlandse bijdrage aan de visstand in de Rijn is nog altijd niet om over naar huis te schrijven. Met de weigering om de Haringvlietsluizen op een kier te zetten, traineerden we eerst jarenlang de pogingen van de Duitsers, Zwitsers en Fransen om het hele stroomgebied toegankelijk te maken voor de zalm, de paling en de steur. Sinds begin dit jaar is het dan toch zover, maar nu vangen we al die vrije vissen weg voordat ze de sluis kunnen bereiken. Om dat onder de aandacht te brengen, kwamen Duitse natuurbeschermingsorganisaties vandaag helemaal naar Den Haag met een petitie.

- Beeld de Volkskrant infographics

Dagkoersen is de politieke nieuwsbrief van de Volkskrant.