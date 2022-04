Premier Pakistan overtrad wet met dwarsbomen motie van wantrouwen, oordeelt hooggerechtshof

Een foto van de Pakistaanse premier Imran Khan bij de kraam van een krantenverkoper in Islamabad. Beeld AFP

De uitspraak betekent vrijwel zeker het einde van het premierschap van Khan. Het zondag door hem ontbonden parlement moet volgens de hoogste rechters binnen twee dagen weer in functie worden hersteld, en zal dan waarschijnlijk zaterdag alsnog over de door de oppositiepartijen ingediende motie van wantrouwen stemmen. Omdat Khans regering geen parlementaire meerderheid meer heeft, zal hij die stemming verliezen.

Pakistan, een land waar geen gekozen regering ooit het einde van haar termijn haalde, waar het machtige leger driemaal een staatsgreep pleegde en dat sinds de onafhankelijkheid in 1947 de helft van de tijd door militairen werd bestuurd, was door de acties van premier Khan in een acute constitutionele crisis beland. Dat leidde tot spanningen tussen voor- en tegenstanders en angst voor gewelddadige straatprotesten.

De crisis ontstond toen de vicevoorzitter van het parlement (een partijgenoot van Khan) zondag de motie van wantrouwen tegen Khan van tafel veegde omdat die onderdeel zou zijn van een ‘buitenlandse samenzwering’. De motie zou bovendien ongrondwettig zijn. Khan, die door het vertrek van een coalitiepartner de week ervoor zijn meerderheid had verloren (de oppositie zou op 172 van de 340 stemmen kunnen rekenen), liet het parlement per direct ontbinden en vroeg vervroegde verkiezingen aan.

Schulden en inflatie

Premier Imran Khan (69), een voormalige cricketster die in 2018 via omstreden verkiezingen en volgens tegenstanders met steun van het leger aan de macht kwam, raakte afgelopen maanden in steeds grotere problemen door falend economisch beleid, dat leidde tot grote buitenlandse schulden en een enorme inflatie. Daar kwamen de afgelopen maanden nog de hoge olie- en gasprijzen van de Oekraïnecrisis bij.

Khan verloor steeds meer steun, ook binnen zijn eigen partij, de conservatieve Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI), en sloeg in zijn pogingen zijn regering overeind te houden steeds wilder om zich heen. Hij organiseerde enorme demonstraties van aanhangers en zette dissidente partijgenoten met dreigementen onder druk.

Vorige week gooide Khan er, zonder enig bewijs, nog de vermeende buitenlandse samenzwering tegenaan. De Verenigde Staten zouden samenspannen met de oppositie om hem ten val te brengen vanwege zijn kritiek op de Amerikaanse bemoeienis met Afghanistan en zijn pro-Chinese en pro-Russische houding (Khan was op bezoek bij president Poetin op de dag van de inval in Oekraïne). Washington ontkent.

Noodkredieten

De politieke crisis komt zeer ongelegen. Pakistan moet op korte termijn onderhandelen met het Internationaal Monetair Fonds (IMF) over nieuwe noodkredieten. Het land heeft bijna geen buitenlandse deviezen meer voor noodzakelijke voedsel- en brandstofimporten. De koers van de Pakistaanse roepie daalde donderdag naar een dieptepunt. ‘Een enorme meltdown staart ons in het gezicht’, zei oppositieleider Shehbaz Sharif van de Pakistan Muslim League-Nawaz, een kanshebber op het premierschap, na afloop van het rechterlijk vonnis.

Het vervolg van de politieke crisis is nog onduidelijk. Als het parlement Khan en zijn regering zaterdag naar huis stuurt, zullen de oppositiepartijen waarschijnlijk een interim-regering installeren die het land zal besturen tot de nieuwe verkiezingen, die gepland staan voor augustus 2023. Of premier Khan daar weer aan kan deelnemen, is de vraag. Als hij wordt vervolgd wegens ongrondwettig handelen, kan hij van deelname worden uitgesloten.