Premier Pakistan organiseert veiling van auto’s voorganger, maar bijna niemand biedt

De veiling op het terrein van de premier in Islamabad, Pakistan. Foto Reuters

De oud-cricket international won vorige maand met behulp van populistische anti-establishment retoriek de verkiezingen. De geflopte veiling moest het begin inluiden van het ‘nieuwe Pakistan’ dat Khan zijn kiezers heeft beloofd: een welvarende islamitische staat, die zich niet meer zou kenmerken door een corrumperende elite.

Ook wil hij met een effectief bezuinigingsbeleid het land uit het slop trekken. Een haast onmogelijke opgave: Pakistan kampt met grote schulden en een handelstekort. De Pakistaanse roepie is sinds december 2017 flink in waarde gedaald. Financiële analisten vermoeden dat het land binnenkort voor een noodlening bij het IMF zal aankloppen, de veertiende keer sinds 1980.

Khan wil met een sobere levensstijl de bezuinigingen die nodig zijn belichamen. In tegenstelling tot zijn voorgangers woont hij naar eigen zeggen ‘bescheiden’ in een huis met drie slaapkamers in de heuvels, in plaats van het paleis in Islamabad. In de toekomst wil hij slechts twee bedienden in plaats van de gebruikelijke 524. ‘Ik wil mijn volk laten zien dat ik een simpel leven leid en hun geld bespaar’, zei hij. Ook het verkopen van de auto’s van zijn voorgangers past in dat verhaal.

Een tiende van het beoogde bedrag

En zo stonden ruim honderd auto’s in grote rijen in Islamabad opgesteld. Driekwart daarvan was meer dan tien jaar oud. Voor de topstukken van de veiling – gepantserde Mercedessen met een waarde van ongeveer 1.5 miljoen dollar per stuk – was amper interesse. Het evenement bracht uiteindelijk 200 miljoen roepies op (ongeveer 1,4 miljoen euro). Dat is een tiende van het beoogde bedrag.

De afgelopen weken liep Khans verhaal als sobere redder van het volk al een deuk op toen critici wezen op zijn bijna dagelijkse gebruik van een helikopter om vanuit zijn huis naar Islamabad te komen. Informatieminister Fawad Chaudhry deed tevergeefs pogingen om hen ervan te overtuigen dat een helikopter goedkoper was dan een auto.

Om een noodpakket van het IMF te voorkomen, zal Khan nu maatregelen willen nemen die wél effect hebben. De afhankelijkheid die een nieuwe miljardenlening met zich meebrengt, valt immers moeilijk te rijmen met de onafhankelijke, islamitische welvaartsstaat die hij zijn kiezers beloofde.