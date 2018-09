Premier Orbán doet EU-sancties die Hongarije boven het hoofd hangen af als ‘wraak’ en ‘chantage’

Premier Orban komt aan in het Europees Parlement. Foto AFP

De rechtsconservatieve Hongaarse premier, een hardliner op het terrein van de immigratie, heeft sinds hij in 2010 aan de macht kwam de bewegingsvrijheid van de media, ngo’s en de rechterlijke macht beknot. Ondanks flinke kritiek van zijn collega’s in de EU bond Orbán de afgelopen jaren niet in.

Het Europees Parlement stemt woensdag over een motie voor het starten van de zogenoemde artikel 7-procedure, die ertoe kan leiden dat Hongarije zijn stemrecht in de EU tijdelijk verliest. Orbán haalde dinsdag aan het begin van het debat hard uit naar het parlement. ‘U denkt beter te weten wat het Hongaarse volk nodig heeft dan het Hongaarse volk zelf’, aldus de premier. ‘Maar Hongarije zal niet toegeven aan deze chantage. Indien nodig zullen we tegen u in verzet komen’, sprak Orbán de Europarlementariërs dreigend toe.

Vlak voor zijn aankomst in Straatsburg nam hij zijn critici in de EU ook op de korrel. ‘Parlementariërs die pro migratie zijn, hebben de meerderheid in het Europees Parlement’, betoogde Orbán. ‘Zij maken zich nu op voor wraak tegen Hongarije omdat de Hongaren hebben besloten geen immigratieland te zijn.’

De Hongaarse premier Viktor Orbán, de Duitse Bondskanselier Angela Merkel en de Franse President Emmanuel Macron bij de Europese Commissie in Brussel in februari. Hongarije dreigt nu gestraft te worden voor het beleid van Orbán. Foto AFP

Leugens

De premier noemde de verwijten dat hij de democratie aan banden legt ‘leugens’. Orbán zei dat de uitslag van de stemming al vaststond. ‘De waarheid is dat de uitspraak al is geschreven’, betoogde de omstreden premier.

Het is onduidelijk of er woensdag een meerderheid voor de strafmaatregelen te vinden zal zijn onder de 750 parlementariërs. Tot nu toe heeft hij met succes de kritiek weerstaan, ook in de Europese fractie waartoe zijn partij Fidesz behoort. In de Europese Volkspartij, met 217 leden de grootste en machtigste fractie in het Europees parlement, neemt echter de onvrede steeds meer toe.

‘Er zijn geen compromissen mogelijk als het gaat om de rechtsstaat en de democratie’, aldus de Oostenrijkse bondskanselier Sebastian Kurz, wiens partij ook deel uitmaakt van de EVP-fractie. Kurz, net als Orbán een hardliner op immigratieterrein, kondigde aan dat zijn partij woensdag voor de artikel 7-procedure zal stemmen.

‘Fundamentele waarden moeten beschermd worden’, aldus de Oostenrijkse bondskanselier. EVP-fractieleider Manfred Weber zegde Orbán eveneens de wacht aan. ‘Wij verwachten dat hij erkent dat er reden tot zorg is en dat hij actie onderneemt’, benadrukte Weber.