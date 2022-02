Premier Noord-Ierland stapt op aan vooravond verkiezingen uit onvrede over grensafspraken Brexit

De Noord-Ierse premier Paul Givan kondigt zijn aftreden aan op een persconferentie in Belfast. Beeld Paul Faith / AFP

‘Vandaag markeert het einde van wat het voorrecht van mijn leven is geweest’, zei Givan donderdag tijdens een persconferentie waarin hij zijn vertrek aankondigde. Givan, die premier was namens de pro-Britse Democratic Unionist Party (DUP), zei dat Noord-Ierland wat hem betreft deel moet blijven uitmaken van het Verenigd Koninkrijk en ergert zich daarom aan de eerder gemaakte Brexitafspraken over de grens tussen Noord-Ierland en de rest van het VK.

Door de Brexit ligt Noord-Ierland niet meer in de EU, in tegenstelling tot Ierland. Omdat die twee landen wel een eiland delen, werd tijdens de Brexitonderhandelingen besloten geen harde grens tussen beide landen in te stellen; niet in de laatste plaats uit vrees dat door een dergelijke grens de aloude spanningen tussen katholieken en protestanten weer zouden oplaaien.

In het Brexitakkoord werd de buitengrens van de EU daarom niet tussen Noord-Ierland en Ierland geplaatst, maar tussen Noord-Ierland enerzijds, en Engeland, Schotland en Wales anderzijds. Dat betekent dat, hoewel Noord-Ierland onderdeel is van het Verenigd Koninkrijk en het Verenigd Koninkrijk twee jaar geleden de EU verliet, de Noord-Ieren zich toch aan de Europese regels moeten blijven houden.

Protocol voor Noord-Ierland

Dat zogenoemde protocol voor Noord-Ierland wordt sinds het werd beklonken dan ook als een gedrocht ervaren door de leden van de DUP-partij van Givan. Het doorbreekt volgens hen niet alleen de eenheid van het Verenigd Koninkrijk, het bemoeilijkt bovendien op nodeloze wijze de handel tussen Noord-Ierland, Schotland en Engeland. Woensdag nog zei de Noord-Ierse minister van Landbouw, eveneens lid van DUP, dat de grenscontroles op invoer van landbouwproducten eigenlijk per middernacht zouden moeten worden opgeheven, omdat ze gebaseerd zijn om een protocol dat nooit ingevoerd had mogen worden.

Het vertrek van Givan komt op een zeer saillant moment, namelijk drie maanden voor de Noord-Ierse verkiezingen van 5 mei. Normaal gesproken wint DUP die met gemak, maar gezien de onvrede over het protocol is de kans ditmaal aanwezig dat Sinn Féin, dat begon als politieke tak van de IRA en voor hereniging van de twee Ierlanden pleit, voor het eerst in de geschiedenis de grootste wordt.

Omdat Sinn Féin ook de peilingen in Ierland, waar de partij eveneens een afdeling heeft, aanvoert, zou een overwinning in Noord-Ierland op 5 mei een opmaat kunnen zijn naar een hereniging van beide landen.