Premier Nieuw-Zeeland brengt haar baby mee naar toespraak bij Algemene Vergadering van de VN

Baby Neve Te Aroha werd verschoond in een vergaderzaal en bij de VN-toespraak van haar moeder keek ze gewoon toe. De premier van Nieuw-Zeeland, Jacinda Ardern, wist internationaal opnieuw de aandacht op zich te vestigen door maandag haar drie maanden oude baby mee te nemen in de zaal van de VN. Ardern werd direct volop lof toegezwaaid.

Premier Jacinda Ardern in de vergaderzaal van de VN. Foto AFP

‘Ik kan niet genoeg benadrukken hoezeer de VN en regeringen dit nodig hebben’, twitterde de voormalige VN-ambassadeur Samantha Power bij enkele foto’s van Adern die baby Neve vasthield in de VN-zaal.

‘Aan iedereen die haar afkeurde en jammerde en zei dat ze nooit premier kon zijn en tegelijk voor haar kind kon zorgen’, schreef de Nieuw-Zeelandse kinderarts Jin Russell. ‘Wel, ze is verdorie bij de Algemene Vergadering van de VN en zij doet allebei heel goed, mensen.’

De aanblik van de premier en haar baby op het wereldtoneel is het zoveelste bijzondere hoofdstuk in de politieke carrière van Ardern. De jonge Labour-politicus is slechts de tweede wereldleider, na de Pakistaanse oud-premier Benazir Bhutto, die beviel tijdens haar premierschap.

Ook is Ardern met haar 38 jaar de jongste premier van Nieuw-Zeeland. Alsof minister-president zijn al niet zwaar en druk genoeg is, heeft zij ook nog drie ministersposten in haar portefeuille.

De man van Ardern, Clarke Gayford, luistert met zijn dochter naar de toespraak van de premier. Foto EPA

Verschonen luier

Dat ze Nieuw-Zeelands ‘First Baby’ meenam naar New York, vond Ardern de gewoonste zaak van de wereld. ‘In Nieuw-Zeeland is zij eigenlijk ook een groot deel van de tijd bij mij’, benadrukte de premier. Dus kon het gebeuren dat zij met haar man Clarke Gayford het VN-gebouw binnenwandelde met een babywagen.

‘Een ode aan alle werkende moeders’, twitterde de Canadese journalist Steven D’Souza bij foto’s van het tweetal dat met Neve het zwaarbeveiligde gebouw betrad. In de zaal waar de Algemene Vergadering van de VN normaal wordt gehouden, hield Ardern haar baby in haar armen te midden van andere wereldleiders. Alsof het de gewoonste zaak van de wereld was.

Terwijl Ardern een vredestop toesprak, ontfermde haar man Clarke Gayford zich over de baby. Voor de gelegenheid was Neve voorzien van een VN-neppasje. ‘Ik wou dat ik de verbaasde gezichten van de Japanse delegatie had gefotografeerd toen zij in de VN een vergaderzaal binnenliepen terwijl haar luier werd verschoond’, twitterde Gayford over een eerder moment tijdens het bezoek aan de VN.

De mediagenieke Ardern, die mocht komen opdraven in diverse Amerikaanse talkshows, heeft in de korte tijd dat zij nu premier is voor elkaar gekregen wat geen enkele voorganger lukte: een stroom van positieve publiciteit over Nieuw-Zeeland. Wereldwijd wordt zij nu gezien als een voorbeeld voor vrouwen die proberen werk en gezin te combineren.

Maar de positieve publiciteit kan niet verhullen dat zij het in eigen land niet makkelijk heeft. Vorige week ontsloeg ze een kabinetslid omdat die betrokken was bij een handgemeen. Eerder deze maand verloor ze een andere minister die er een potje van maakte. Ook moet ze constant proberen om haar coalitieregering, die bestaat uit drie partijen, op een lijn te houden. Het dagje bij de VN met baby Neve was daarom een dankbaar uitstapje dat Ardern niet wilde missen.