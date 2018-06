Premier Nieuw-Zeeland bevalt van dochter - tweede gekozen regeringsleider ter wereld die kind baart tijdens ambtstermijn

Premier Jacinda Ardern is donderdag bevallen van haar eerste kind, een dochter. Ze liet dat zelf via sociale media weten. De 37-jarige Ardern was de jongste eerste minister van het land ooit toen zij vorig jaar aantrad. Ze is nu de eerste Nieuw-Zeelandse premier ooit die een kind heeft gebaard tijdens de ambtsperiode.

Ardern beviel in een ziekenhuis in Auckland. Haar echtgenoot, de tv-presentator Clarke Gayford, stond haar bij.

Tijdens haar verlof leidt vicepremier Winston Peters het land. 'Ik zal ervoor zorgen dat ik in die zes weken altijd te bereiken ben en beschikbaar zal zijn als dat nodig is', verzekerde Ardern de bevolking eerder. Haar man zal na haar terugkeer als premier thuis zorgen voor hun kind.

Derde vrouwelijke premier van Nieuw-Zeeland

Ardern werd premier in oktober na spannende verkiezingen. Twee maanden daarvoor was zij leider van Labour geworden. Zij is de derde vrouwelijke premier van Nieuw-Zeeland. Ardern is ook de jongste minister-president van het land in ruim een eeuw en 's werelds jongste vrouwelijke regeringsleider. Vanwege haar snelle carrière en leeftijd wordt ze steeds meer vergeleken met andere jeugdige regeringsleiders zoals Canada's Justin Trudeau en de Franse president Emmanuel Macron.

Ardern is ook 's werelds jongste vrouwelijke regeringsleider. Foto AP

De Nieuw-Zeelandse eerste minister is niet de eerste in de wereld die tijdens haar ambtsperiode een kind op de wereld zet. In 1990 kreeg de Pakistaanse Benazir Bhutto als premier een kind.

