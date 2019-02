Premier Netanyahu veroorzaakt politieke rel tussen Polen en Israël

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu tijdens de persconferentie in Polen. Beeld REUTERS

Netanyahu nam daarop contact op met de redactie, om te zeggen dat hij verkeerd geciteerd was. Zijn kantoor in Jeruzalem liet vrijdag weten dat Netanyahu had gesproken over ‘Polen, niet het Poolse volk en het land Polen’. Hij voegde eraan toe dat de krant zich van die fout bewust was en ook had gerectificeerd. Tegen een ander Israëlisch medium bevestigde Netanyahu dat hij had gesproken over het gedrag van individuele Polen tijdens de Tweede Wereldoorlog – zij het ‘een niet onbeduidende aantal’.

De Poolse president Andrzej Duda nam het in de loop van de vrijdag voor Netanyahu op. Hij zei dat de premier het slachtoffer was geworden van ‘kwaadaardige journalistieke manipulatie’. Eerder op de dag suggereerde Duda nog dat hij verstek zou laten gaan bij een conferentie van Midden- en Oost-Europese landen, komende week in Jeruzalem.

Netanyahu probeert de deelnemende leden van de Visegrad-groep (naast Polen zijn dat Hongarije, Tsjechië en Slovakije) juist te bewegen hun pro-Israël-standpunten te verspreiden binnen de Europese Unie. De Israëlische regering vindt dat althans een deel van de EU te kritisch en soms zelfs vijandig tegenover Israël staat. Vooral de voortdurende Europese kritiek op de bouw van nederzettingen in bezet Palestijns gebied is Israël een doorn in het oog.

‘Slachtoffer’

De diplomatieke rel toont nog eens aan hoe gevoelig de kwestie van Poolse betrokkenheid bij nazi-misdaden ligt in het land. Polen beschouwt zich als slachtoffer van het nazi-bewind. Op Poolse bodem kwamen tijdens de Tweede Wereldoorlog circa zes miljoen mensen om het leven, van wie de helft Joden. Drie miljoen Poolse militairen en burgers werden eveneens omgebracht.

Polen wijst bovendien steevast op de hulp die Poolse verzetslieden met gevaar voor eigen leven gaven aan Joodse landgenoten, met het doel hen uit de concentratiekampen te houden. Het Holocaust-herdenkingscentrum Yad Vashem bij Jeruzalem heeft 6.800 personen uit Polen erkend als zogeheten ‘rechtvaardigen’, meer dan uit enig ander land.