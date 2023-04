Premier Modi schakelt zijn politieke tegenstanders uit met smaadwetten

Een verkiezingsspandoek van de Congrespartij met afbeeldingen van Rahul Gandhi en zijn zuster Priyanka Vadra. Beeld Abhishek Chinnappa / Getty Images

De Indiase premier Narendra Modi (72) kan de verkiezingen van 2024 donderdag al winnen. De 52-jarige Rahul Gandhi - voorman van de belangrijkste oppositiepartij, de Congrespartij - staat die dag voor het hooggerechtshof in New Delhi om in hoger beroep een gevangenisstraf ongedaan gemaakt te krijgen en zijn politieke toekomst (en die van zijn partij) te redden. Als dat mislukt kan Modi een derde termijn volgend jaar amper nog ontgaan.

De zaak draait om een strafrechtelijke veroordeling wegens smaad. Gandhi zou tijdens een verkiezingsbijeenkomst in 2019 de naam Modi gekscherend in verband hebben gebracht met dieven en zo een hele bevolkingsgroep in diskrediet hebben gebracht. Onder hen toevallig ook de premier. De naam Modi komt vooral voor bij mensen van lagere kasten.

Een rechtbank bevond Gandhi vorige maand schuldig en veroordeelde hem tot 2 jaar cel - op basis van een smaadwet die nog dateert uit de Brits-koloniale tijd. Gandhi mocht het hoger beroep in vrijheid afwachten, maar werd wel alvast uit het parlement gezet. Want 2 jaar cel is toevallig ook de minimumstraf die nodig is om een Indiaas parlementslid zijn zetel te kunnen ontnemen.

Smaadwetten worden gebruikt om critici tot zwijgen te brengen

Die antieke smaadwet wordt in India vaker ingezet tegen journalisten, politici en soms toplieden uit het bedrijfsleven. Smaadwetten worden volgens Unesco in veel landen gebruikt om critici tot zwijgen te brengen en gevestigde belangen te beschermen, in plaats van te doen waarvoor ze zijn bedoeld - reputaties beschermen tegen laster. Ze schrikken af - ook als veroordelingen (zoals in India) zeldzaam zijn.

Volgens critici zijn Gandhi’s smaadproces en zijn dreigende politieke eliminatie - hij wordt zes jaar lang uitgesloten van verkiezingen tenzij zijn veroordeling donderdag wordt teruggedraaid of zijn straf wordt verminderd - het zoveelste voorbeeld van het juridische machtsspel van de regering-Modi. Gandhi is namelijk niet de enige politieke tegenstander die via de rechter op een zijspoor wordt gemanoeuvreerd. Iets wat Modi’s medestanders ontkennen: volgens hen wordt gewoon de wet toegepast.

Talloze politici zouden afgelopen maanden slachtoffer zijn geworden van door Modi’s Bharatiya Janata Party (BJP) ingestoken juridische afrekeningen. Zo kregen prominenten van de regerende Aam Aadmi Party in Delhi, de Rashtriya Janata Dal in Bihar en de Bharat Rashtra Samithi in Telangana alsmede Sonia Gandhi, parlementslid van de Congrespartij èn moeder van Rahul, justitie op hun dak vanwege vermeende corruptie en witwaspraktijken.

Modi steviger in het zadel dan ooit

Rahul Gandhi zelf denkt vooral doelwit te zijn geworden vanwege zijn kritiek op de banden tussen Modi en de steenrijke zakentycoon Gautam Adani, wiens bedrijven zouden zijn bevoordeeld bij lucratieve overheidscontracten. Critici van de regering-Modi wijzen erop dat terwijl Gandhi wordt aangepakt wegens smaad, een voormalige BJP-viceminister, Anurag Thakur, in 2020 straffeloos kon oproepen om demonstranten tegen Modi’s nieuwe burgerschapswet dood te schieten als ‘verraders van de natie’.

Hoewel Gandhi dus niet de enige tegenstander van Modi is met juridische problemen, is het in zijn geval extra pijnlijk. Want Gandhi is als een van de leiders van de Congrespartij, die India sinds de onafhankelijkheid in 1947 bijna zestig jaar regeerde, en als telg van de invloedrijkste politieke dynastie van India (zowel vader Rajiv, grootmoeder Indira als overgrootvader Jawaharlal Nehru waren premier) de belangrijkste oppositiepoliticus, en zijn uitschakeling zou een zware klap zijn, met komend jaar verkiezingen in aantocht.

Modi’s BJP daarentegen zit steviger in het zadel dan ooit. De premier is ongekend populair met zijn mix van hindoenationalisme en steunpakketten voor de armen, en zal volgens de peilingen ook zijn derde verkiezingen op rij gaan winnen. Maar hoewel de Congrespartij geen schim meer is van de electorale macht die zij ooit was, zou de politieke uitschakeling van Gandhi, zijn belangrijkste rivaal (die onlangs zijn partij nog wist op te peppen met een 3500 km lange protestmars door India), voor Modi mooi meegenomen zijn.

Rahul Gandhi zwaait als hij uit het gerechtsgebouw komt waar hij hoger beroep heeft aangetekend tegen zijn veroordeling. Beeld Reuters

De gerechtelijke aanval op Gandhi en andere politici heeft intussen wel een onverwacht effect. De politieke oppositie probeert voor het eerst in jaren de krachten te bundelen. Zo dienden de veertien oppositiepartijen één dag na Gandhi’s veroordeling een petitie in bij het hooggerechtshof om te protesteren tegen het feit dat zij steeds vaker doelwit zijn van federale onderzoeken van justitie en veiligheidsdiensten.

Doel is India veranderen in een land van en voor hindoes

Een verenigde oppositie kan een probleem worden voor premier Modi, want zijn BJP is op dit moment weliswaar ruimschoots de grootste in het parlement (met 303 zetels tegen 160 zetels voor de oppositie) maar zij behaalde die overmacht in 2019 met een electorale minderheid (38 tegen 39 procent). Een Indiase regeringspartij is al eens eerder met vereende krachten uit de macht gezet: in 1977 werd de toenmalige regerende grootste partij, de Congrespartij, door de verzamelde oppositie ten val gebracht.

Analisten denken niet dat het nu zo ver komt. Grote regionale partijen zoals Trinamool Congress uit West-Bengalen, de Aam Aadmi Party uit Delhi en Punjab, Samajwadi uit Uttar Pradesh en Bharat Rashtra Samithi uit Telangana vrezen de veel grotere Congrespartij en hebben slechte ervaringen met samenwerking. Een succesvolle alliantie tegen Modi zou vooral afhangen van inschikkelijkheid bij de Congrespartij.

Premier Modi kan volgens analisten dan ook vooralsnog gewoon doorgaan met zijn politieke project: het realiseren van een de facto eenpartijstaat, waarvoor naast oppositiepolitici als Gandhi ook journalisten, burgeractivisten en religieuze minderheden worden aangepakt. Allemaal ten dienste van het grote hindoenationalistische doel: het diverse en seculiere India veranderen in een land van en voor hindoes.