Premier May zet deur naar tweede Brexit-referendum halfopen, maar het effect is averechts

Al snel bleek dat May’s aanbod een averechts effect sorteerde Beeld AP

De stemming die volgende maand zal plaatsvinden, wordt de vierde en laatste poging van de premier om de Brexit tot een ordentelijk einde te brengen alvorens ze afscheid neemt. May heeft altijd gezegd op te stappen als zij de Brexit eenmaal door het parlement heeft geloodst, maar vorige week heeft haar partij laten weten dat ze ook zonder akkoord dient te vertrekken.

May wil aan het Brexit-akkoord een clausule toevoegen die het parlement verplicht te stemmen over het houden van een nieuw referendum. Wat de vraagstelling zal zijn, liet ze in het midden. Ze herhaalde dinsdag dat ze er zelf geen voorstander van is, maar binnen het parlement leeft de vraag naar zo’n herkansing. May beseft echter dat er waarschijnlijk geen meerderheid voor een referendum bestaat, zodat haar aanbod de indruk maakt van een val.

De overeenkomst waar het parlement volgende maand over zal stemmen, bevat nog een paar aanpassingen om de oppositie tegemoet te komen. Zo zal het parlement ook in een later stadium van de onderhandelingen over de toekomstige relatie met de Europese Unie mogen meebeslissen. Ook zijn er enkele aanpassingen gedaan om te zorgen dat arbeidsrechten en milieubescherming er niet op achteruit gaan na een vertrek uit de EU.

Al snel bleek dat May’s aanbod een averechts effect sorteerde. De ene na de andere Tory maakte bekend de eerder gegeven steun in te trekken. ‘Met grote tegenzin steunde ik het akkoord bij de derde stemming’, liet troonpretendent Boris Johnson bijvoorbeeld weten, ‘maar nu worden we gevraagd om voor een douane-unie en een tweede referendum te stemmen. Dat druist in tegen ons manifest en ik zal er niet voor stemmen.’

Tegenover de BBC liet een minister weten dat May in één ding wel geslaagd is: ‘Een slechte positie slechter te maken.’