Premier May neemt persoonlijk de regie over Brexit

De Britse premier Theresa May neemt zelf de leiding in handen van de onderhandelingen met Brussel over het vertrek van haar land uit de EU. Dat heeft ze dinsdag in een verklaring laten weten. ‘Ik zal leiding geven aan de onderhandelingen met de Europese Unie’, aldus May.

Premier Theresa May op 24 juli 2018. Foto AFP

Dit betekent volgens Britse media dat het ministerie van Brexit (DExEU) verder aan invloed verliest. De afgelopen maanden was May zich al steeds meer met de voorbereidingen van de Brexit gaan bemoeien. Op het departement van de premier is een speciale afdeling ingericht voor Brexitzaken, de Europe Unit. De verklaring dinsdag van May formaliseert die verschuiving.

Brexitminister Dominic Raab zal optreden als de rechterhand van de premier, zo zei May. Waarnemers menen echter dat hij wordt gedegradeerd en dat het hoofd van de Europe Unit, topadviseur Olly Robbins, in werkelijkheid de rechterhand van de premier zal worden. John Whittingdale, parlementariër van de Conservatieven, zei dat Robbins feitelijk de nieuwe minister van Brexit is, niet Raab.

Raab is de vervanger van David Davis, die op 8 juli aftrad nadat May haar strategie voor de Brexit had gepresenteerd. Hij was het niet eens met de plannen. Ook was hij volgens Britse media gefrustreerd over de groeiende invloed van het departement van May inzake de Brexit.

De verandering betekent niet dat de premier zelf de gesprekken gaat voeren met de Europese toponderhandelaar Michel Barnier, zo zei Robbins dinsdag tegen een parlementscommissie. ‘De eerste tegenspeler van Barnier blijft de minister’, aldus Robbins. ‘Wat de premier bedoelt, is dat de algehele strategie voor deze onderhandelingen zeer sterk haar persoonlijke verantwoordelijkheid is.’

Spanningen

Raab sprak dinsdag in het parlement tegen dat hij op een zijspoor is gezet. Volgens hem is het altijd al zo geweest dat May de regie voerde over de Brexitoperatie. De verklaring van de premier komt neer op niet meer dan enig ‘geschuif met stoelen’.

Wel gaf Raab toe dat er voorheen ‘spanningen’ waren geweest tussen zijn ministerie en het kantoor van de premier. De veranderingen zouden garanderen dat er voortaan ‘één bevelsketen’ is, teneinde de ‘best mogelijke deal’ uit het vuur te slepen.

Stewart Jackson, de chef-staf van minister Davis voordat hij opstapte, heeft 10 Downing Street, het kantoor van de premier, ervan beschuldigd een ‘parallelle schaduwoperatie’ te leiden. Het ministerie van Brexit zou niet op de hoogte zijn gesteld van plannen voor de Brexit.

Raab zei in het parlement spoedig weer naar Brussel te zullen gaan om met Barnier te onderhandelen. Hij zei dat Groot-Brittannië een ‘echt aanbod’ heeft voor een vertrek uit de Europese Unie per oktober. ‘Dit is niet ons openingsbod.’