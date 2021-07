Premier Löfven mag door, maar Zweedse crisis laat zien hoe moeilijk regeren is in politiek gefragmenteerd Europa

De Zweedse premier Stefan Löfven (midden). Beeld AFP

De sociaaldemocraat Stefan Löfven kan door als premier van Zweden. Eind juni stuurde de Rijksdag hem naar huis, maar woensdag werd hij herkozen. Löfven won de stemming met de hakken over de sloot: 116 stemmen voor en 60 onthoudingen in een Rijksdag van 349 zetels. In het Zweedse systeem hoeft de regering geen meerderheid te behalen en is het voldoende als er geen meerderheid tegen stemt. Onthoudingen werken daardoor in het voordeel van de regering.

De politieke crisis in Zweden illustreert hoe moeilijk regeren is geworden in Europese landen met een gefragmenteerd politiek landschap. Door de opmars van de extreemrechtse Zweden Democraten zijn centrum-links en centrum-rechts niet meer in staat een meerderheid te vormen. Kunstgrepen zijn noodzakelijk geworden.

Löfven leidde een coalitie van sociaaldemocraten en Groenen die slechts eenderde van het aantal zetels in de Rijksdag had. Hij kreeg daarbij gedoogsteun van twee kleinere centrum-rechtse partijen en de Linkse Partij, de opvolger van de communisten.

Wankel evenwicht

Een van de gedoogpartners, de Centrumpartij, eiste een liberalisering van de huur voor nieuwbouwwoningen. Daarop trok de Linkse Partij, onder leiding van Nooshi Dadgostar, haar steun aan de regering in. Het plan voor hogere huren ging van tafel, waarop de Linkse Partij zich niet meer verzette tegen de voortzetting van de coalitie onder leiding van Löfven.

De regering blijft rusten op een wankel evenwicht tussen links en rechts. De kracht van premier Löfven is ‘dingen uitstellen en overleven’, zei de centrumrechtse ex-premier Carl Bildt. ‘Dat is een kracht op zichzelf. Besluitvaardig leiderschap kun je het niet noemen.’

Voormalig lasser en vakbondsleider Löfven is een formidabele politieke overlevingskunstenaar die al twee eerdere regeringscrises overleefde. Zijn vermogen om deals te sluiten zal ook de komende maanden zwaar op de proef worden gesteld, als hij zijn begroting voor het verkiezingsjaar 2022 door een verdeeld parlement moet zien te loodsen. Hij kan daarbij wel gebruikmaken van de weerzin bij de meeste partijen tegen voortijdige verkiezingen. Volgens de kieswet moeten de Zweden in september 2022 sowieso naar de stembus. Slechts weinig politici hebben zin in extra verkiezingen voor die tijd.

Jaloers

Verwacht wordt dat Löfven lastige kwesties voor zich uit zal schuiven tot na de verkiezingen van september 2022. Daarna zal het politieke landschap in Zweden waarschijnlijk nog net zo gefragmenteerd zijn. De peilingen laten vooralsnog geen grote verschuivingen zien. De Zweden Democraten schommelen rond de 20 procent, 3 procent meer dan in 2018. Löfvens sociaaldemocraten scoren juist 3 procent minder dan bij de laatste verkiezingen. Maar met 25 procent zijn zij nog altijd de grootste partij en hebben zijn een aanhang waarop de meeste Europese sociaaldemocraten jaloers zullen zijn.