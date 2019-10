Premier Libanon in problemen om affaire met Zuid-Afrikaans bikinimodel

De Libanese premier Saad Hariri woonde maandag een kerkdienst ter nagedachtenis aan Jacques Chirac bij. Beeld AFP

Hariri, behalve politicus ook zakenman met een miljardenimperium, weigerde dinsdag in te gaan op de beschuldigingen, maar liet weten dat hij niet gaat aftreden. ‘Welke campagnes tegen mij ook worden gelanceerd, ondanks alles wat ze kunnen zeggen, schrijven of doen, ik zal blijven werken en ik ga niet stoppen.’

Volgens The New York Times, de krant die de schenking aan het licht brengt, deed Hariri de miljoenengift aan het 20-jarige fotomodel vanaf een privérekening in 2013, toen hij nog geen premier was, en heeft hij geen wet overtreden. Maar de onthulling komt op een pijnlijk moment: Libanon verkeert in een diepe economische crisis. Dinsdag leidde Hariri de begrotingsonderhandelingen.

De lokale munt, de Libanese pond, sinds 1997 in waarde gekoppeld aan de Amerikaanse dollar, dreigt onderuit te gaan. Pinautomaten zijn sinds enkele dagen nagenoeg leeg. Op de zwarte markt worden dollars tegen woekerbedragen gewisseld. De olie- en graanimporten stagneren. Vorige week dreigden benzinepomphouders te gaan staken. Hariri omschreef de situatie in Libanon onlangs zelf als een ‘economische noodtoestand’.

Uit Zuid-Afrikaanse rechtbankdocumenten die in bezit zijn van The New York Times, en die deels online staan, blijkt dat Hariri, voorman van het soennitische moslimblok, getrouwd en vader van drie kinderen, in 2013 een bezoek bracht aan een exclusieve privéclub op de Seychellen. De club is een ‘speeltuin voor de zeer rijken’ die daar kunnen relaxen in gezelschap van knappe jongedames.

Hier ontmoet hij een 20-jarig fotomodel, Candice van der Merwe, dochter van een rijke zakenman, die tot dan toe een schamel inkomen verdient met promotiecampagnes voor energiedrankjes. Het klikt tussen haar en de veertiger Hariri. ‘Ik heb een heel gezonde levensstijl en ik rook helemaal niet en ik drink ook niet, behalve in verwaarloosbare hoeveelheden tijdens sociale gelegenheden en ik volg een strikt fitnessschema. Ik heb ook gehoord dat ik een erg aimabele persoonlijkheid heb.’

In mei 2013 gaan de alarmbellen af bij de Zuid-Afrikaanse belastingwaakhond Sars als Van der Merwe ineens 15,3 miljoen dollar ontvangt van een Libanese bankrekening op naam van een zekere Muhamad Muhamad Nazih Rawas. Bovendien bezit de twintiger twee peperdure auto’s: een Audi A8 Spyder en een Range Rover Evoque. De Sars begint een onderzoek: hoe komt een bikinimodel aan zoveel geld?

Candice van der Merwe wil om privacyredenen aanvankelijk niet zeggen wie haar geheimzinnige Libanese weldoener is. De Sars stelt daarop dat het geld afkomstig zou zijn van haar vader, een zakenman die eerder is veroordeeld voor belastingfraude. Omdat de rechter beslag legt op haar rekeningen en het landhuis Zonnekus dat zij inmiddels heeft gekocht, wordt Van der Merwe gedwongen te onthullen van wie het geld afkomstig is: Saad Hariri. The New York Times citeert uit appjes van Van der Merwe: ‘Hou van je Saad’.

Het fotomodel is een proces begonnen tegen de Zuid-Afrikaanse staat vanwege de reputatieschade die haar is aangedaan en het verwoesten van haar relatie met Hariri. De twee hebben naar verluidt geen contact meer met elkaar. Waarom Hariri haar zoveel geld schonk, wordt uit de stukken niet duidelijk.

Libanese media zwegen de kwestie dinsdag grotendeels dood. Het feit dat een Amerikaanse krant het nieuws naar buiten brengt op het moment dat er in Libanon een tekort is aan Amerikaanse dollars, wordt door de sjiitische krant Al Akhbar gezien als een poging van de VS om Hariri – die in een regering zit met de in Amerika verboden sjiitische groepering Hezbollah – te dwingen tot aftreden.