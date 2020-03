Premier League stopt toch: kampioenschap Liverpool uitgesteld

Een (vrijwel) lege Anfield-tribune in Liverpool. Beeld AP

Ook de Premier League, de populairste en meest lucratieve voetbalcompetitie ter wereld, is niet immuun gebleken voor deze moderne wereldplaag. Donderdag berichtte de League nog dat de wedstrijden dit weekeinde gewoon, met publiek en al, doorgang zouden vinden, maar vrijdag was opeens alles anders.

Directe aanleiding voor de koerswijziging was de bekendmaking dat Arsenal-manager Mikel Arteta door het virus is aangestoken, alsmede Chelsea-aanvaller Callum Hudson-Odoi. Manchester City’s Benjamin Mendy en drie spelers van Leicester City zitten in quarantaine. De kans is groot dat er meer gevallen opduiken. Zodoende besloot de Premier League onder druk van spelers en commentatoren de competitie tot begin april alsnog te verdagen, hopend dat de griep tegen die tijd is overgewaaid.

De voetbalpauze zal honderden miljoenen gaan kosten, niet alleen voor de clubs, maar ook voor de horeca, cateringbedrijven en transportondernemingen. Uiteraard kan deze financiële schade worden ingehaald zodra de competitie wordt hervat. Er is uitloop mogelijk, maar dan alleen wanneer de Europese Kampioenschappen een jaar worden uitgesteld. Een strijd is aanstaande tussen de belangen van de clubs en de nationale elftallen, tussen clubcompetities en het grote landenfeest van de UEFA.

Het King Power-stadion in Leicester. Beeld EPA

Erger nog dan de financiële schade is de sportieve. Liverpool heeft dit seizoen alles gezet op de eerste Premier League-titel uit de clubgeschiedenis en het zou traumatisch zijn als deze voetbaljaargang niet af kan worden gemaakt, zeker gezien de historische voorsprong die The Reds op de concurrentie hebben genomen. Vervelend is het ook voor Leeds United, de slapende reus die na zestien jaar in de voetbalwildernis te hebben verkeerd, eindelijk terug belooft te keren op het hoogste niveau.

Het uitstellen van de Champions League is vooral een zorg voor Manchester City, dat deze competitie per se wil winnen, helemaal omdat de kans bestaat dat het de komende twee jaar helemaal geen Europees voetbal mag spelen. Manager Pep Guardiola heeft eerder deze week gezegd dat hij liever geen wedstrijden speelt, dan wedstrijden zonder publiek. Elk nadeel heeft echter een voordeel, zo ook voor Johan Cruijffs beste leerling: belangrijke spelers van City hebben nu meer tijd om topfit te worden.

In een bericht aan de fans heeft Liverpool-manager Jurgen Klopp de onderbreking vrijdag proberen te relativeren met de constatering dat er belangrijkere zaken in het leven zijn dan voetbal, eindigend met de bemoedigende woorden You’ll never walk alone. Daarmee wijkt de Duitser af van de bekende uitspraak die zijn legendarische voorganger Bill Shankly in de jaren zestig deed, namelijk dat voetbal geen kwestie van leven of dood is, zoals sommige mensen denken, maar belangrijker dan dat.