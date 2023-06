Premier Kosovo geeft toe aan Westerse druk en belooft nieuwe lokale verkiezingen

Inwoners van de noord-Kosovaarse stad Zvecan protesteren op 31 mei met een meterslange Servische vlag tegen de installatie van een Albanese burgemeester. Beeld AP

De handreiking van Kurti aan de etnische Serviërs kwam onder druk van zijn Westerse bondgenoten. Hij beloofde ook minder aanwezigheid van Kosovaarse politietroepen in de vier gemeenten in het noorden van Kosovo waar de Serviërs vooral wonen. Daar kwam het eind mei tot bloedige confrontaties tussen Servische demonstranten en de politie, waarbij Navo-troepen moesten ingrijpen.

Kurti kondigde zijn besluiten aan na een ontmoeting met ambassadeurs van de Verenigde Staten, Frankrijk, Italië, Duitsland en Engeland. Deze belangrijke bondgenoten van Kosovo, dat verlangt naar meer internationale erkenning en toetreding tot de EU, waren bijzonder kritisch over Kurti’s omgang met de vorige lokale verkiezingen. De etnische Serviërs boycotten die stembusgang, waarna de premier toch besloot nieuwe burgemeesters te installeren die duidelijk geen draagvlak hadden.

Kosovo riep in 2008 haar onafhankelijkheid uit, maar de etnisch Servische bevolking in het noorden van het land is trouw aan Servië gebleven. Ze accepteert het gezag van de regering in Pristina nog altijd niet, reden voor die verkiezingsboycot.

Ook al werden de nieuwe raadsleden en burgemeesters door een kleine 3,5 procent van de stemgerechtigden verkozen, ze gingen toch aan het werk. Dat gebeurde onder politiebegeleiding, omdat Servische demonstranten de toegang tot de gemeentehuizen blokkeerden.

Vanaf dat moment liep het snel uit de hand, met name in de plaats Zvecan, waar dertig vredessoldaten van de Navo gewond raakten. Daarop besloot het bondgenootschap 700 extra militairen naar de sinds 1999 aanwezige vredesmacht te sturen.

Gemeentelijk samenwerkingsverband

De voorbije weken hebben de VS en de EU er bij Kurti op aangedrongen om de burgemeesters- en raadslidbenoemingen te herroepen, de politiemacht terug te trekken en de Servische gemeenten middels een samenwerkingsverband meer autonomie te geven, zoals in 2013 werd afgesproken. Twee van de burgemeesters hadden zich al teruggetrokken, de andere twee weigerden te zwichten voor geweld en kregen daarbij steun van Kurti.

De vraag is of Kurti met zijn handreiking de angel uit het conflict trekt. Hoewel hij aan twee belangrijke eisen van de Servische demonstranten tegemoet komt, repte hij met geen woord over de derde: het vurig gewenste samenwerkingsverband tussen de vier gemeenten. Dat ligt gevoelig in Pristina, waar men vreest dat meer autonomie er uiteindelijk toe leidt dat de gemeenten zich bij Servië zullen voegen.

Dinsdag gingen enkele honderden Serviërs opnieuw de straat op in de regio om te protesteren tegen de arrestatie van Milun Milenkovic, volgens de Kosovaarse minister van Binnenlandse Zaken een van de aanstichters het geweld tegen de vredessoldaten. ‘Kurti laat zien dat hij alleen maar geïnteresseerd is in conflict’, reageerde Petar Petkovic, de Servische ambtenaar die zich bezighoudt met wat Servië ziet als haar afvallige provincie Kosovo.