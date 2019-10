Premier Johnson wil in december verkiezingen om Brexit-akkoord erdoor te drukken

Beeld AP

Tevens kondigde de regering aan dat afgevaardigden tot 6 november de tijd krijgen om zijn Brexit-wetgeving goed te keuren.

Het is geen geheim dat Johnson verkiezingen wil. Al weken bezoekt de premier scholen, ziekenhuizen en politieopleidingen om aan te tonen dat hij de Brexit wil afronden zodat hij zijn tijd kan besteden aan zaken die het leven van de burgers direct raken. Volgens de Conservatieve premier is dat de enige manier om uit de parlementaire impasse te geraken.

Johnson is ervan overtuigd dat hij verkiezingen kan winnen van Corbyn. Dat dacht Theresa May ook in het voorjaar van 2017, hetgeen een vreselijke misrekening bleek te zijn. Het voordeel van Johnson is dat hij, anders dan May, dol is op campagne voeren en veel beter is in het contact leggen met, en enthousiast maken van, kiezers.

Hij hoopt Brexit-stemmers aan te trekken die zich verraden voelen door Labour. In Johnsons voordeel werkt het feit dat meer dan 400 van de 650 kiesdistricten voor de Brexit heeft gestemd. Hij ligt een straatlengte voor in de peilingen, zelfs bij jonge kiezers. Tevens is hij in de rode hoofdstad Londen populairder dan zijn socialistische tegenstrever.

Het zou voor het eerst zijn sinds 1923 dat er in deze feestmaand verkiezingen worden gehouden. Als Johnson verliest, wordt hij de kortst zittende premier uit de Britse geschiedenis. Een probleem met decemberverkiezingen is dat het kan leiden tot het annuleren van kerstactiviteiten. De oppositie ziet een gang naar de stembus niet zitten, ook al hebben ze geen vertrouwen in Johnson.