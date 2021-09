Premier Haïti verdacht van moord op de president

Demonstranten op Haïti vragen berechting van de daders van moord op president Jovenel Moïse. Beeld AP

Aanklager Bed-Ford Claude wilde dat premier Henry antwoord geeft op de vraag waarom hij enkele uren voor de moord twee keer heeft gebeld met een van de hoofdverdachten in de zaak. ‘Er zijn genoeg compromitterende elementen om Henry te vervolgen’, schreef Claude aan de rechter. Claude wilde Henry vorige week spreken, maar had daar een opdracht van de president voor nodig. Dat was uiteraard onmogelijk, omdat de president vermoord is. Henry weigerde te komen en zei dat hij zich niet liet afleiden door een politiek gemotiveerd onderzoek naar zijn rol in deze zaak. Daarop stapte Claude naar de rechter.

‘Ik heb het genoegen u mee te delen dat besloten is uw functie te beëindigen’, schreef Henry in een openbaar gemaakte brief waarin het ontslag van Claude werd aangekondigd.

Jovenel Moïse werd op 7 juli vermoord door een commando dat uit tientallen mensen bestond. In de dagen daarna werden 26 Colombianen, veelal ex-militairen, en 2 Amerikanen van Haïtiaanse afkomst gearresteerd. Al snel rees de verdenking dat de moord van hogerhand was georganiseerd. Eerder werd een in Florida wonende Haïtiaanse arts gearresteerd die als het brein achter de aanslag werd beschouwd.

Maar later verlegde de aanklager zijn verdenking naar premier Henry zelf. Henry werd vlak voor de moord door Moïse tot eerste minister benoemd. In de nacht van de moord heeft hij twee keer gebeld met Joseph Badio, een van de verdachten. Op dat moment bevond Badio zich in de buurt van Moïse’s huis. Volgens de aanklager duurden de telefoontjes in totaal zeven minuten. Badio is een voormalige ambtenaar van het Haïtiaanse minister van Justitie, die in mei ontslagen werd wegens het overtreden van ethische richtlijnen. Sinds de moord is hij voortvluchtig.

De rechter in de zaak is nu verplicht om een onderzoek in te stellen op basis van het verzoek van de aanklager. Hij heeft drie maanden de tijd om te bepalen of Henry voor de rechter moet komen. Of het ontslag van Claude deze gang van zaken beïnvloedt, is nog niet bekend.

Extra bescherming

Het onderzoek naar de moord wordt bemoeilijkt door bedreigingen. Ambtenaren van de rechtbank zijn ondergedoken toen zij naar eigen zeggen onder druk werden gezet om namen en verklaringen in de dossiers te veranderen. Een rechter trok zich terug uit het onderzoek om ‘persoonlijke reden’, nadat een van zijn assistenten onder mysterieuze omstandigheden was overleden. Ook aanklager Claude heeft extra bescherming gekregen omdat hij bedreigd zou worden.

Premier Henry maakte zaterdag bekend dat de belangrijkste politieke krachten op Haïti een akkoord hebben bereikt over een interim-regering, in afwachting van presidentsverkiezingen en een referendum over een nieuwe Grondwet. De regering zou geleid worden door Henry zelf.