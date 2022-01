Nieuws

Premier Costa koerst af op verrassend grote zege bij Portugese verkiezingen, radicaal-rechts stoomt op

Even leek hij in zijn macht te worden bedreigd, maar de sociaal-democratische PS van premier António Costa heeft de parlementsverkiezingen in Portugal zondag naar het lijkt overtuigend gewonnen. Volgens de exitpoll haalt Costa’s partij 37 tot 42 procent van de stemmen binnen. Daarmee is in het Portugese kiesstelsel zelfs een absolute meerderheid mogelijk.