Premier Albanië: ‘De EU heeft twee crises verspild zonder een stap naar voren te zetten, de oorlog is de derde kans’

Edi Rama, premier van Albanië, op 5 juni 2022 in Den Haag. Beeld Jiri Büller

‘De Nederlanders weten hoe ze je op een zachte manier moeten doden.’ Edi Rama (58) is, net als Mark Rutte, een veteraan van de Europese politiek – al bijna tien jaar loopt hij mee op het hoogste niveau. Ook hij maakte mee hoe de Navo ten tijde van president Trump door het oog van de naald kroop. Maar daar houdt de vergelijking op: zeven jaar vocht Rama voor erkenning van zijn land als kandidaat-lid van de EU, en meermaals stuitte hij daarbij op Nederlandse blokkades.

Maar wrok is wel het laatste waarmee Rama zijn hart belast, integendeel: Rutte en Rama hebben het grootste respect voor elkaar gekregen en gaan de komende maanden een gezamenlijk plan lanceren om president Emmanuel Macrons idee voor een ‘politieke gemeenschap’ (die EU-landen verenigt met niet-lidstaten) handen en voeten te geven.

‘Mark stelde het voor. Voor het eerst gaan een EU-lid en een niet-EU-lid samenwerken voor de toekomst van Europa. En het brengt twee extremen samen. Wij moesten door alle ringen van de hel om het hart van dit land en de genade van Mark Rutte te bereiken’, zegt Rama tijdens een gesprek in Hotel Des Indes. ‘Maar nu gaat hij verder en dat is fantastisch. Het resultaat van een very tough love.’

In 2020 ging het licht eindelijk op groen voor de toetredingsonderhandelingen die Noord-Macedonië (aanmelding: 2004) en Albanië (aanmelding: 2006) moeten voeren voordat ze lid mogen worden van de Europese Unie. Maar de afgelopen twee jaar werd het feitelijke begin van die onderhandelingen, een proces dat ook jaren duurt, geblokkeerd door Bulgarije. Nu lijkt eindelijk een doorbraak in zicht.

Over de uitbreiding van de EU zou je een prachtige roman kunnen schrijven…

‘Samuel Beckett heeft dat al gedaan: Wachten op Godot. Het geval van Noord-Macedonië en Albanië is een geval van life imitating art. We zijn als Vladimir en Estragon, wachtend op Godot. Op een goed moment zegt Vladimir tegen Estragon: ‘Zullen we gaan?’ Het antwoord: ‘Laten we gaan.’ En dan beweegt niemand. (Lacht.) Dat is de Europese Unie.’

U heeft de nodige Haagse politici op bezoek gehad die u uitlegden dat uw land nog een paar stapjes moest zetten.

‘Het was een moeilijke weg, maar die opstelling heeft ons geholpen wraak te nemen door nog harder te lopen. Zo bewezen we dat we veel beter waren dan ze geloofden. Dat is mijn troost. Maar EU-politiek wordt steeds meer wordt bepaald door nationaal egoïsme. Het maakt steeds minder uit wat je doet, en steeds meer hoe de anderen zich voelen als ze een besluit nemen. En er is altijd een land dat tegenwerkt. De Bulgaarse tegenwerking tegen Noord-Macedonië is wel het botste voorbeeld. Nederlanders weten hoe ze je op een zachte manier moeten doden, maar met de Bulgaren is het geen zachte dood.’ (Lacht.)

Hoe werkt die ‘zachte’ Nederlandse variant?

‘Dan vertellen ze dat jij nog niet klaar bent, omdat zij nog niet klaar zijn – en dat gaat eindeloos door. Dan moet je geduldig zijn en jezelf elke keer dwingen tot een wederopstanding. Zeker toen de Commissie tot tweemaal toe positief adviseerde, waarna dat advies in de Raad terechtkwam in de gehaktmolen van nationale belangen. Heel teleurstellend. Nu zijn onze relaties met Nederland uitstekend. Het respect dat we nu krijgen was een paar jaar geleden onvoorstelbaar. Toen voelden we ons echt uitgeknepen en ongewenst.’

Zou de angst voor een te grote EU ook meespelen?

‘Zeker! Als het al neurotisch is met 27, hoe zal het dan met 33 werken? Met zes Balkanlanden, de gekste van Europa? En allemaal met een veto. Dat punt begrijp ik – en als je een goed functionerend land als Nederland ziet, begrijp je het ook. Welke familie zou werken als de grootouders, ouders, kinderen en kleinkinderen aan tafel allemaal dezelfde macht zouden hebben en de kleinkinderen een veto? Dat is onmogelijk.’

U bent voorstander van Macrons idee over een politieke gemeenschap buiten de EU.

‘Groot voorstander. Want hoewel we nog geen geen EU-lid zijn, zijn we wel Europeanen. Daarover kunnen ze in Berlijn of Den Haag niet beslissen. De EU is de enige politieke entiteit in de geschiedenis met een externe grens en interne grenzen. De hele westelijke Balkan ligt binnen die interne grenzen. Alsof je maag niet kan communiceren met de rest. Elk land moet zijn eigen weg vinden naar de EU, maar collectief moeten we meer verbonden zijn.

‘Zeker nu. De EU heeft met de vluchtelingencrisis en de pandemie twee crises verspild zonder een stap naar voren te zetten. De oorlog is de derde kans om te veranderen. Emmanuels idee hangt in de lucht, het moet naar de aarde worden gebracht. In zo’n Europese gemeenschap kunnen we gezamenlijke problemen bespreken: veiligheid, klimaat, etc. Tijdens de pandemie moesten Balkanlanden naar Rusland, China en Turkije rennen om aan vaccins te komen. De EU was afwezig, dat was niet fraai.’

Wat moet de EU met kandidaat-lid Servië doen, dat net een oliecontract afsloot met Rusland?

‘Heel voorzichtig zijn en niet blind vragen wat Servië niet kan geven. Servië kan nu niet snel af van zijn afhankelijkheid van vooral Russisch gas, maar het stemde in de Verenigde Naties drie keer tegen Ruslands invasie. Dat is uniek en nieuw, niemand verwachtte dat. Maar de Balkan blijft een kwetsbare keten. De oorlog in Oekraïne kan er makkelijk de stabiliteit verstoren – en zelfs tot open conflict leiden.’

Is Ruslands hernieuwde invasie van Oekraïne een keerpunt?

‘De oorlog dwingt de EU samen, maar is ook een grote stresstest. Het is maar de vraag of de eenheid bewaard blijft. Poetin gebruikt voedseltekorten als dodelijk wapen. Hij wil de honger in Afrika aanjagen en een nieuwe vluchtelingenstroom op Europa afsturen. Ik zie onder politieke leiders geen aarzeling, maar twijfel aan de publieke opinie. Ik maak me zorgen om mensen in rijke landen en hun vermogen betrokken te blijven bij deze oorlog. Blijven zij zeggen: ‘Inflatie en dure benzine maken me niets uit, ik wil dat Rusland niet wint’? Naast de militaire confrontatie zet Poetin ook in op verschillen in incasseringsvermogen. De pijngrens voor Rusland ligt veel hoger – en daarop wordt de oorlog beslist.’

Wat is het allerbelangrijkste aspect van de enorme transformatie van uw land?

‘De vrijheid om zelf te kiezen. Eeuwenlang leefden we onder daken die we zelf niet kozen. Opgelegd door imperiale rijken, vreemde regimes. De eerste keer dat Albanezen zelf iets konden kiezen, was toen ze besloten het communisme achter zich te laten en zich aan te sluiten bij Europa. In die zin is Europa voor ons een religie – en een bron van kennis over de overgang naar een democratische staat.’

U bent een kunstenaar, uw vader was dat ook. Hij bouwde monumenten in de communistische tijd. Welk monument zou u willen achterlaten?

‘Mijn vader was een officiële beeldhouwer van het regime. Hij geloofde in het begin in het communisme, denk ik. Maar mijn geluk is dat toen hij zijn geloof begon te verliezen, hij ruimte liet om mij mijn geloof te laten hebben. Dus we eindigden onder één dak: een stille communist en een heel luidruchtige anti-communist; een realistische kunstenaar en een hele anti-realistische kunstenaar. Hij heeft een paar monumenten voor de eeuwigheid achtergelaten, zoals het monument van de Albanese onafhankelijkheid. Ik zou graag achterlaten wat mijn vader zei: uiteindelijk is het een goede herinnering die telt. Als mensen zeggen: hij probeerde het, hij deed het oké – dat is voor mij voldoende.’