Praten Chinezen zo graag over eten om ongemakkelijke onderwerpen te vermijden?

Toen ik onlangs in Kunming was, in de provincie Yunnan, nodigde een Chinese vriendin me uit voor een bijzondere culinaire ervaring: een hotpotrestaurant gespecialiseerd in wilde paddestoelen. Bij het binnengaan zag ik in de hal een grote koelkast vol kleine plastic potjes, gevuld met bruin vocht, als medische stalen. Ik vond het er gek uitzien, maar goed, dat heb ik in China wel vaker, en ik had te veel trek om erbij stil te staan. Snel bestellen!

Even later was de hotpot – met zestien soorten wilde paddestoelen – lekker aan het pruttelen, en wilde ik wat knabbelen om mijn trek te stillen. Maar tot mijn verbazing kon ik nergens eetstokjes vinden. Mijn tafelgenoot legde uit: onze hotpot bevatte licht giftige paddestoelen, die pas na twintig minuten koken eetbaar zouden zijn. Om te vermijden dat ongeduldige gasten zichzelf zouden vergiftigen, gaf het restaurant pas na twintig minuten eetstokjes.

Meer nog: voor we eetstokjes kregen, nam de ober eerst een staal af van onze bouillon. Dat waren dus die plastic potjes met bruin vocht in de grote koelkast: stalen die voor elke tafel 72 uur werden bijgehouden. Als een gast na de maaltijd op de spoedafdeling (of erger) belandde, zou het restaurant kunnen bewijzen dat het niet aan hen had gelegen. Of het weleens misging en het wel aan hen lag, vroeg ik? ‘Heel lang geleden’, zei de ober.

Chinezen zijn avontuurlijke eters. In de twee dagen dat ik in Kunming was, zag ik pistolets met roomijsvulling, koekjes gevuld met rozenbladeren, koffie gemixt met thee en een restaurant gespecialiseerd in aardappelen, in alle vormen en smaken. Trendgevoelige Chinezen staan probleemloos uren in de rij voor een nieuw eet- of drankconcept, en op tv wemelt het van culinaire documentaires, vol close-ups in sissende en pruttelende pannen, je reinste food porn.

Chinezen houden niet alleen van eten, maar ook van praten over eten. Urenlang kunnen ze erover doorgaan. Dat is niet onlogisch: China heeft een ongelofelijk rijke voedselcultuur, met befaamde regionale keukens (zoals de Sichuanese en Kantonese keuken). Ze houden recepten in ere waarvoor je dagenlang moet koken, feestgerechten die verbonden zijn met oude legendes en ambachtelijke producten met traditionele bereidingswijzen. Je raakt er moeilijk over uitgepraat.

Onze hotpot bevatte licht giftige paddestoelen, die pas na twintig minuten koken eetbaar zouden zijn. Beeld Leen Vervaeke

Maar af en toe bekruipt me het gevoel dat al die culinaire praatjes ook een substituut zijn voor veel onderwerpen waar we in Europa vaak over praten, maar die in China ongemakkelijk zijn. Ik herinner me een avond rond een andere eettafel in Yunnan, jaren geleden, toen toeristen China nog binnen mochten. Ik was in een reisgezelschap van Chinezen en Europeanen, en werd – als enige die wat Chinees en Engels sprak – aangeduid tot tolk van de avond.

De Europeanen verzeilden al snel in hoogoplopende discussies over politiek (wat vonden de Chinezen van hun overheid, hoe keken ze naar de rest van de wereld?), de Chinezen vroegen volop naar eetgewoonten en geld (wat aten we voor ontbijt in Europa en hoeveel kostte een huis?). Ik moest niet alleen tolken tussen twee talen, maar ook tussen twee praatculturen.

Natuurlijk praten Chinezen ook over politiek, zeker nu het zerocovidbeleid ieders leven bepaalt, maar het is anders dan in Europa: concreter, minder hoogdravend en zeker niet in elk gezelschap. Je moet de codes kennen en de grenzen aanvoelen. Dan is een conversatie over eten een stuk makkelijker. Ik weet in ieder geval waar ik het de komende tijd veel over zal hebben: ‘Toen ik onlangs in Kunming was…’